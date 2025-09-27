В субботу, 27 сентября, состоится поединок 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Александрия» встретится с «Полтавой». Матч пройдет в Александрии на стадионе «Ника», игра начнется в 13:00.

«Горожане» постепенно начинают набирать обороты. После провального старта сезона «Александрия» начала постепенно возвращаться в игровой ритм и набирать очки. Сначала команда Нестеренко крупным счетом победила ЛНЗ, и в минувшие выходные смогла отобрать очки у «Динамо». На очереди уже игра против «Полтавы», с которой на первый взгляд у «Александрии» не должно быть трудностей, но как оно будет, покажет уже сама игра.



«Полтава» же прогнозировано находится в нижней части турнирной таблицы, однако из шести поединков полтавчане не смогли показать свою игру только в матче против «Металлиста 1925». В остальных поединках дебютанту УПЛ удавалось как-то давать бой оппонентам. А сейчас на подопечных Матвийченко будет ждать поединок против соседа по турнирной таблице «Александрии», которая тоже имеет большое желание порадовать собственных болельщиков очередной победой.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Полтава», за которой можно следить в украинской версии сайта.