Александрия – Полтава – 1:0. Победный гол Цары. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча седьмого тура УПЛ
В рамках седьмого тура УПЛ проходил матч между «Александрией» и «Полтавой».
Встречу принимал стадион «Ника» в Александрии. Стартовый свисток прозвучал в 13:00 по Киеву.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Хозяева поля добыли победу со счетом 1:0 благодаря голу Теди Цары.
Перед началом матча хозяева поля с 7 набранными баллами осталась 13-й в таблице УПЛ. «Полтава» с 4 очками идет на 14-м месте.
Украинская Премьер-лига. 6-й тур
Александрия – Полтава – 1:0
Гол: Цара, 45+3
События матча
