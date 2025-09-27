В рамках седьмого тура УПЛ проходил матч между «Александрией» и «Полтавой».

Встречу принимал стадион «Ника» в Александрии. Стартовый свисток прозвучал в 13:00 по Киеву.

Хозяева поля добыли победу со счетом 1:0 благодаря голу Теди Цары.

Перед началом матча хозяева поля с 7 набранными баллами осталась 13-й в таблице УПЛ. «Полтава» с 4 очками идет на 14-м месте.

Украинская Премьер-лига. 6-й тур

Александрия – Полтава – 1:0

Гол: Цара, 45+3