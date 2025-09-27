Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Александрия – Полтава – 1:0. Победный гол Цары. Видео голов и обзор матча
Премьер-лига
Александрия
27.09.2025 13:00 – FT 1 : 0
Полтава
Украина. Премьер лига
27 сентября 2025, 15:17 | Обновлено 27 сентября 2025, 16:17
Александрия – Полтава – 1:0. Победный гол Цары. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча седьмого тура УПЛ

ФК Александрия

В рамках седьмого тура УПЛ проходил матч между «Александрией» и «Полтавой».

Встречу принимал стадион «Ника» в Александрии. Стартовый свисток прозвучал в 13:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Хозяева поля добыли победу со счетом 1:0 благодаря голу Теди Цары.

Перед началом матча хозяева поля с 7 набранными баллами осталась 13-й в таблице УПЛ. «Полтава» с 4 очками идет на 14-м месте.

Александрия – Полтава – 1:0

Александрия – Полтава – 1:0

Гол: Цара, 45+3

События матча

45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Теди Цара (Александрия), асcист Андрей Кулаков.
