Премьер-лига
Александрия
27.09.2025 13:00 – FT 1 : 0
Полтава
Украина. Премьер лига
27 сентября 2025, 15:00
Одна из немногих атак принесла успех. Александрия победила Полтаву

«Горожане» минимально обыграли новичка УПЛ, забив в конце первого тайма

Одна из немногих атак принесла успех. Александрия победила Полтаву
УПЛ

Открывал программу субботнего игрового дня в УПЛ поединок между «Александрией» и «Полтавой». «Горожане» в минувшие выходные огорчили «Динамо», вырвав в конце встречи ничью. Дебютанты УПЛ до сих пор продолжают поступать в классе своим оппонентам, однако на матч против соседей по турнирной таблице гости выходили очень мотивированными хотя бы не проиграть.

Если сравнивать стартовые составы, то Нестеренко оставил без изменений стартовую одиннадцатку, отобравшую очки у «Динамо». Главный тренер гостей Матвийченко сделал 4 замены: вместо Ходули, Савенкова, Онищенко и Галенкова с первых минут вышли Пидлепич, Веремиенко, Плахтырь и Стрельцов.

С первых минут матча команды сразу показали, что будут решительно настроены на то, чтобы добиться положительного результата. Одним из основных компонентов «Полтава» и особенно «Александрия» использовали жесткую игру, иногда даже с элементами грубости. Не смог выдержать такого ритма Вивдич, которого после неудачного единоборства заменил Галенков. По настоящему первый момент удалось создать гостям, когда подопечные Матвийченко запрессинговали хозяев возле их штрафной, а Мисюра неплохо пробил по воротам, однако Долгий спас «горожан» от пропущенного гола. «Александрия» же первый удар по воротам нанесла лишь в середине тайма, когда Фернандо Энрике приложился выше ворот.

Казалось, что при ничейном счете команды уйдут на перерыв, но на второй компенсированной минуте хозяева открыли счет. Цара и Кулаков сыграли в стеночку, однако на удар форварда среагировал Ермолов, однако Кулаков, к которому отскочил снаряд, отпасовал на албанца, который закатил мяч в пустые ворота.

Второй тайм также начался с большого количества борьбы и неплохими выходами в атаку, которые правда не становились какой-то опасностью. Первая явный момент быа создан во второй трети поединка, когда Долгому пришлось демонстрировать свою реакцию после удара Одарюка и добивания от Мисюры. Хозяева больше играли на удержание победного счета, за что в конце едва не поплатились. Плахтырь имел два стопроцентных момента принести своей команде ничью, однако на первый его удар среагировал кипер, а второй пришелся в перекладину.

В итоге, «Александрии» впервые в новом сезоне удалось оставить свои ворота «сухими». Следующий поединок «Александрия» проведет дома против «Карпат», тогда как «Полтава» отправится в гости к «Полесью».

Наши оценки:

«Александрия» (замены): Мишнёв – 6,0, Жота – 6,0, Кастильо – 6,0, Туати – б/о, Боль – б/о

«Полтава» (замены): Галенков – 6,5, Онищенко – 5,5

Украинская Премьер-лига. 7-й тур.

«Александрия» – «Полтава» – 1:0

Голы: Цара, 45+2

Предупреждения: Кампуш, 39, Шостак, 47, Мишнёв, 89, Долгий, 90+5 – Стрельцов, 18

«Александрия»: Долгий – Огарков, Беиратче, Кампуш, Скорко – Фернандо Энрике – Цара (Туати, 87), Булеца (Боль, 87), Шостак (Мишнёв, 59), Козак (Жота, 70) – Кулаков (Кастильо, 70)

«Полтава»: Ермолов – Кононов, Пидлепич, Веремиенко, Бужин – Мисюра (Онищенко, 85) – Вивдич (Галенков, 8), Хахлёв, Плахтырь, Одарюк – Стрельцов

Арбитр: Александр Соловьян (Киевская область)

Стадион: КСК «Ника» (Александрия)

Удары (в створ): 8 (2) – 9 (4)

Угловые: 5 – 4

Оффсайды: 0 – 1

АЛЕКСАНДРИЯ – ПОЛТАВА. ОНЛАЙН-ТРАНЛЯЦИЯ МАТЧА

Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
Комментарии
Олег Мандрівник
Почти вылезли из ямы 
Oleha648
Олександрія схоже потихеньку воскресає
Полковник
Как же я рад за Сашечку☝️Миша Пумочка, ты туточки, расстроился за полтавчаночку?
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Сашці привітання! 🎉
Від Кулакова страж відбив -
Але на добиванні:
⚽Тоді Цара все ж забив!
.
І Довгий, звісно, - молодець:
Мій земляк з Донеччини!
Та ще й і під кінець -
Врятувала поперечина!
⚫🟡🟢
Три очки ще до скарбниці -
Йде підйом з низин таблиці! 😊
