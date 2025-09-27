Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Александрия
27.09.2025 13:00 - : -
Полтава
Украина. Премьер лига
27 сентября 2025, 07:00 |
Александрия – Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Соседи по турнирной таблице встретятся между собой

Александрия – Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Александрия

В субботу, 27 сентября, состоится поединок 7 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Александрия и »СК «Полтава». Матч пройдет в Александрии на поле стадиона «Ника», начало – в 13:00.

Александрия

После четырёх поражений в стартовых турах «Александрия» понемногу начала находить свою игру. В двух последних матчах команда набрала 4 из возможных 6 очков, разгромно обыграв дома ЛНЗ (4:1) и сенсационно отобрав очки у киевского «Динамо», сыграв вничью 2:2. Кирилл Нестеренко был признан лучшим тренером прошлого тура после этого матча. Видно, что в последних поединках команда налаживает игру в атаке и постепенно выходит из кошмара первых туров. С другой стороны, команда продолжает пропускать и в этом сезоне УПЛ ещё ни разу не смогла сохранить свои ворота «сухими».

После матча с «Динамо» главный тренер «Александрии» Кирилл Нестеренко сказал: «Сейчас мы видим, что наша команда стала более стойкой к тому, что происходит на футбольном поле, к изменениям по ходу матча. Мы показываем характер, и это очень важно в построении команды. Это то, что должно быть в первую очередь, а уже потом можно говорить о стилистике игры».

В стартовый состав команды вернулись после травм вратарь Никита Шевченко и полузащитник Дмитрий Мишнев, а также Мигель Кампуш, который в последнем матче впервые сыграл после длительной дисквалификации. В поединке против «Полтавы» команде не помогут Жонатан, удалённый в концовке предыдущей встречи, и Даниил Ващенко, находящийся в расположении молодежной сборной Украины на ЧМ U-20.

Полтава

Последние результаты полтавчан не позволяют говорить о команде в позитивном ключе. В 6-м туре они дома уступили «Металлисту 1925» (0:2). Хуже всего, что у «Полтавы» практически не было реальных моментов: всего два удара по воротам, и ни один не пришёлся в створ. Для команды это уже четвёртое поражение в шести матчах нынешнего сезона.

Ассистент главного тренера команды Игорь Тимченко после игры выразил недовольство действиями своих подопечных, отметив, что от многих ожидают большего. По его словам, шанс получают все, но вопрос в том, как игроки смогут им распорядиться.

В этом туре «Полтава» сыграет на выезде, где пока не одержала ни одной победы — одна ничья и два поражения. При этом помочь команде не сможет Игорь Коцюмака, получивший прямую красную карточку в концовке матча с «Металлистом 1925».

Статистика встреч

Команды сыграют между собой в официальном матче впервые.

Фемида

Главным арбитром предстоящей игры станет 36-летний Александр Соловьян из Киева, у которого на счету 21 матч в «элитном» дивизионе. Боковыми судьями будут Андрей Семенов и Сергей Старча, а резервным арбитром — Дмитрий Евтухов. На матче будет работать система VAR во главе с Михаилом Райдой, которому будет помогать Алексей Деревинский. Соловьян пересекался с «Александрией» трижды в Премьер-Лиге — 2 победы и 1 поражение, а матчи «Полтавы» ему судить не приходилось.

Прогноз на противостояние

Для обеих команд этот матч будет важным, поскольку победа позволит приблизиться к следующей группе команд в турнирной таблице. «Александрия» демонстрирует более убедительную игру в последних матчах, поэтому прогнозируем победу домашней команды.

Ориентировочные составы

«Александрия»: Долгий, Огарков, Беиратче, Кампуш, Скорко, Булеца, Фернандо, Шостак, Цара, Кулаков, Козак.

«Полтава»: Ермолов, Кононов, Веремиенко, Савенков, Бужин, Мисюра, Галенков, Хахлев, Одарюк, Онищенко, Вивдич.

