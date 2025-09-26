Выйдут ли Трубин и Судаков? Бенфика назвала основу на матч с Жил Висенте

​26 сентября в 22:15 состоится матч 7-го тура чемпионата Португалии.

Бенфика будет принимать Жил Висенте на стадионе Да Луж в Лиссабоне.

Бенфика назвала стартовый состав на поединок с Жил Висенте.

Украинские футболисты – голкипер Анатолий Трубин и хавбек Георгий Судаков – выйдут в основе орлов.

Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени.

Лидеры: Порту (18 очков), Спортинг (15), Бенфика (14), Жил Висенте (13), Морейренсе (12).

Стартовые составы на матч Бенфики и Жил Висенте

