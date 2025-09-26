Выйдут ли Трубин и Судаков? Бенфика назвала основу на матч с Жил Висенте
26 сентября в 22:15 состоится матч 7-го тура чемпионата Португалии.
Бенфика будет принимать Жил Висенте на стадионе Да Луж в Лиссабоне.
Бенфика назвала стартовый состав на поединок с Жил Висенте.
Украинские футболисты – голкипер Анатолий Трубин и хавбек Георгий Судаков – выйдут в основе орлов.
Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени.
Лидеры: Порту (18 очков), Спортинг (15), Бенфика (14), Жил Висенте (13), Морейренсе (12).
Стартовые составы на матч Бенфики и Жил Висенте
