Нужна реакция мира. Турция требует отстранить Израиль от футбола

Турецкая федерация футбола призвала ФИФА и УЕФА отстранить Израиль от международных соревнований.

С таким обращением к футбольным организациям обратился Президент Турецкой футбольной федерации Ибрагим Хаджиосманоглу.

«Футбол – это универсальный язык, объединяющий разные культуры, укрепляющий дружбу и усиливающий солидарность между людьми. Исходя из этих ценностей, мы ощущаем необходимость выразить глубокую обеспокоенность незаконными действиями Израиля в Газе и ее окрестностях», — написал Хаджиосманоглу.

Он отметил, что ситуация долгое время оставалась безысходной, но последние события повысили уровень срочности. ответственности».

Хаджиосманоглу также напомнил о последних международных инициативах: «В среду глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен призвала приостановить торговые привилегии для Израиля и ввести санкции. В начале недели тысячи актеров, режиссеров, музыкантов и других представителей индустрии развлечений подписали декларацию, в которой обязались не сотрудничать с израильскими киноинституциями, обвиняемыми в геноциде и политике «апартеида» в отношении палестинского народа».

И напоследок Хаджиосманоглу подчеркнул: «В течение многих лет гуманитарные организации освещают смерти и страдания, вызванные действиями Израиля. Каждый день все больше невинных людей – детей, медиков, журналистов, профессиональных футболистов и болельщиков — теряют жизнь. Несмотря на то, что спортивный мир и футбольные организации позиционируют себя защитниками цивилизованных ценностей и мира, они слишком долго молчали. Пора ФИФА и УЕФА действовать. Израиль должен быть немедленно отстранен от всех спортивных состязаний».