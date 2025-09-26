Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
26 сентября 2025, 17:04
Нужна реакция мира. Турция требует отстранить Израиль от футбола

УЕФА уже рассматривает возможность исключения команд из еврокубков

Нужна реакция мира. Турция требует отстранить Израиль от футбола
Fanatik

Турецкая федерация футбола призвала ФИФА и УЕФА отстранить Израиль от международных соревнований.

С таким обращением к футбольным организациям обратился Президент Турецкой футбольной федерации Ибрагим Хаджиосманоглу.

«Футбол – это универсальный язык, объединяющий разные культуры, укрепляющий дружбу и усиливающий солидарность между людьми. Исходя из этих ценностей, мы ощущаем необходимость выразить глубокую обеспокоенность незаконными действиями Израиля в Газе и ее окрестностях», — написал Хаджиосманоглу.

Он отметил, что ситуация долгое время оставалась безысходной, но последние события повысили уровень срочности. ответственности».

Хаджиосманоглу также напомнил о последних международных инициативах: «В среду глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен призвала приостановить торговые привилегии для Израиля и ввести санкции. В начале недели тысячи актеров, режиссеров, музыкантов и других представителей индустрии развлечений подписали декларацию, в которой обязались не сотрудничать с израильскими киноинституциями, обвиняемыми в геноциде и политике «апартеида» в отношении палестинского народа».

И напоследок Хаджиосманоглу подчеркнул: «В течение многих лет гуманитарные организации освещают смерти и страдания, вызванные действиями Израиля. Каждый день все больше невинных людей – детей, медиков, журналистов, профессиональных футболистов и болельщиков — теряют жизнь. Несмотря на то, что спортивный мир и футбольные организации позиционируют себя защитниками цивилизованных ценностей и мира, они слишком долго молчали. Пора ФИФА и УЕФА действовать. Израиль должен быть немедленно отстранен от всех спортивных состязаний».

Александр Сильченко Источник: Fanatik
