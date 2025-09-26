Жирона думает над увольнением Мичела, украинцы могут остаться без тренера
Нужно обыграть Эспаньол
По информации испанских СМИ, менеджмент Жироны сохраняет доверие к тренеру Мичелу, однако уже задумывается над возможной сменой наставника.
Жирона по итогам шести туров ни разу не выиграла и с двумя очками находится на последнем месте, а ключевым может стать матч 7-го тура против Эспаньола.
В случае поражения клуб начнет серьезно рассматривать варианты с новым тренером. Доверие к Мичелу связано с его достижениями с Жироной – специалист вывел команду в Ла Лигу, а затем впервые вышел в Лигу чемпионов.
Прошлый сезон в чемпионате был неудачным, но руководство дало наставнику еще один шанс.
В Жироне выступают украинцы Владислав Крапивцов, Виктор Цыганков и Владислав Ванат.
