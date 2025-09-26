Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
26 сентября 2025, 16:59 | Обновлено 26 сентября 2025, 17:14
Жирона думает над увольнением Мичела, украинцы могут остаться без тренера

Нужно обыграть Эспаньол

Жирона думает над увольнением Мичела, украинцы могут остаться без тренера
AS. Мичел

По информации испанских СМИ, менеджмент Жироны сохраняет доверие к тренеру Мичелу, однако уже задумывается над возможной сменой наставника.

Жирона по итогам шести туров ни разу не выиграла и с двумя очками находится на последнем месте, а ключевым может стать матч 7-го тура против Эспаньола.

В случае поражения клуб начнет серьезно рассматривать варианты с новым тренером. Доверие к Мичелу связано с его достижениями с Жироной – специалист вывел команду в Ла Лигу, а затем впервые вышел в Лигу чемпионов.

Прошлый сезон в чемпионате был неудачным, но руководство дало наставнику еще один шанс.

В Жироне выступают украинцы Владислав Крапивцов, Виктор Цыганков и Владислав Ванат.

Жирона Мичел (Мигель Анхель Санчес) Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: AS
