Жирона думает над увольнением Мичела, украинцы могут остаться без тренера

По информации испанских СМИ, менеджмент Жироны сохраняет доверие к тренеру Мичелу, однако уже задумывается над возможной сменой наставника.

Жирона по итогам шести туров ни разу не выиграла и с двумя очками находится на последнем месте, а ключевым может стать матч 7-го тура против Эспаньола.

В случае поражения клуб начнет серьезно рассматривать варианты с новым тренером. Доверие к Мичелу связано с его достижениями с Жироной – специалист вывел команду в Ла Лигу, а затем впервые вышел в Лигу чемпионов.

Прошлый сезон в чемпионате был неудачным, но руководство дало наставнику еще один шанс.

В Жироне выступают украинцы Владислав Крапивцов, Виктор Цыганков и Владислав Ванат.