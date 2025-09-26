Суркис принял решение по Бленуце после скандала. Другого и быть не может

Президент «Динамо» Игорь Суркис закрыл вопрос о возможном уходе румынского нападающего Владислава Бленуце из киевского клуба.

«Бленуце был и остается игроком нашего клуба, других вариантов даже не рассматриваем. Слухи распространяют только те, кто не является друзьями «Динамо». Мы уже выплатили «Университету» более половины суммы по контракту, а Влад обладает настоящими бомбардирскими качествами», – заявил Суркис.

Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.