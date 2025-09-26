Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
26 сентября 2025, 23:02 |
4

Суркис принял решение по Бленуце после скандала. Другого и быть не может

Футболист останется в клубе

Суркис принял решение по Бленуце после скандала. Другого и быть не может
ФК Динамо. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис закрыл вопрос о возможном уходе румынского нападающего Владислава Бленуце из киевского клуба.

«Бленуце был и остается игроком нашего клуба, других вариантов даже не рассматриваем. Слухи распространяют только те, кто не является друзьями «Динамо». Мы уже выплатили «Университету» более половины суммы по контракту, а Влад обладает настоящими бомбардирскими качествами», – заявил Суркис.

Ранее Бленуце вляпался в скандал – Владислав был сторонником российского контента, о чем свидетельствуют его репосты в ТикТоке.

Iigor6583
Він вже показав в трьох матчах свої бомбардирську якості, гол в свої ворота. Чергова непотріб для розпилення бабла. Тому  ДК і програє в одні ворота всяким пафосам.
Arera
Сепар сепара не обидит... Безхребетный ультрас и это глотнёт!
Фанаты Бленуце
А мы Динамо Киев, шо такое?
И Влад Бленуце наш новый кумир
Он всей семьёй за соловьёва и русский мир.
jugulator
Пафосникі остаточно зганьбилися!
