Легенда Ливерпуля: «Дембеле заслужил ЗМ, но я хотел, чтобы выиграл Салах»
Джейми Каррагер высказал свое мнение по поводу церемонии вручения Золото мяча
Легендарный защитник Ливерпуля Джейми Каррагер высказал свое мнение по поводу церемонии вручения Золото мяча. Футболист заявил, что лидер «красных» Мохамед Салах заслуживает выиграть эту награду
«Я думаю, что с 2000 по 2005 годы никто не мог сравниться с Тьерри Анри – так как Салах в последние годы в «Ливерпуле».
Но голосование проходит не через несколько лет, а за конкретный сезон. Я фанат Ливерпуля, и мне бы очень хотелось, чтобы Салах его выиграл за то, что он сделал для Ливерпуля, своей карьеры и африканского футбола.
Но Дембеле должен был выиграть. И мы не удивлены, правда, что Дембеле выиграл, ведь он провел отличный сезон и выиграл Лигу чемпионов», – сказал Каррагер.
22 сентября в парижском театре Шатле состоялась церемония вручения Золотого мяча 2025. France Football объявил обладателя самой престижной индивидуальной награды – лучшим футболистом мира был признан вингер французского ПСЖ Усман Дембеле.
