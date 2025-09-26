Глазго Рейнджерс

В четверг, 25 сентября, состоялся матч первого тура Лиги Европы, в котором сыграли шотландский «Рейнджерс» и бельгийский «Генк». Гости одержали минимальную победу со счетом 1:0.

В первом тайме «Рейнджерс» столкнулся с серьезными проблемами из-за удаления полузащитника Мохаммеда Диоманде, который получил прямую красную карточку. Положение шотландской команды могло ухудшится еще сильнее, однако до перерыва «Генк» не реализовал пенальти – О Хен Гю не сумел забить с 11 метров.

Во второй половине игры нападающий из Южной Корее исправил свою ошибку и все таки отправил мяч в ворота соперника. Стоит отметить, что О Хен Гю забил еще один гол, однако его не засчитали из-за офсайда.

В следующем туре «Рейнджерс» на выезде сыграет против австрийского «Штурма», а «Генк» на домашней арене встретится с венгерским ФК «Ференцварош». Оба поединка пройдут 2 октября.

Лига Европы. 1-й тур, 25 сентября

Рейнджерс (Шотландия) – Генк (Бельгия) – 0:1

Гол: О Хен Гю, 55

Удаление: Диоманде, 41 («Рейнджерс»)

Нереализованный пенальти: О Хен Гю, 45+7

Видеообзор матча: