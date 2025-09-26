Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Рейнджерс – Генк – 0:1. Удаление и нереализованный пенальти. Видео голов
Глазго Рейнджерс
25.09.2025 22:00 – FT 0 : 1
Генк
26 сентября 2025, 04:04
Рейнджерс – Генк – 0:1. Удаление и нереализованный пенальти. Видео голов

Форвард гостей О Хен Гю забил дважды (один раз с офсайда) и не реализовал пенальти

Рейнджерс – Генк – 0:1. Удаление и нереализованный пенальти. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. О Хен Гю

В четверг, 25 сентября, состоялся матч первого тура Лиги Европы, в котором сыграли шотландский «Рейнджерс» и бельгийский «Генк». Гости одержали минимальную победу со счетом 1:0.

В первом тайме «Рейнджерс» столкнулся с серьезными проблемами из-за удаления полузащитника Мохаммеда Диоманде, который получил прямую красную карточку. Положение шотландской команды могло ухудшится еще сильнее, однако до перерыва «Генк» не реализовал пенальти – О Хен Гю не сумел забить с 11 метров.

Во второй половине игры нападающий из Южной Корее исправил свою ошибку и все таки отправил мяч в ворота соперника. Стоит отметить, что О Хен Гю забил еще один гол, однако его не засчитали из-за офсайда.

В следующем туре «Рейнджерс» на выезде сыграет против австрийского «Штурма», а «Генк» на домашней арене встретится с венгерским ФК «Ференцварош». Оба поединка пройдут 2 октября.

Лига Европы. 1-й тур, 25 сентября

Рейнджерс (Шотландия) – Генк (Бельгия) – 0:1

Гол: О Хен Гю, 55

Удаление: Диоманде, 41 («Рейнджерс»)

Нереализованный пенальти: О Хен Гю, 45+7

Видеообзор матча:

События матча

55’
ГОЛ ! Мяч забил О Хён Гю (Генк).
41’
Мохаммед Диоманде (Глазго Рейнджерс) получает красную карточку.
Лига Европы Глазго Рейнджерс Генк удаление (красная карточка) пенальти
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
