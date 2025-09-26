Шоу корейца: забил, но не реализовал пенальти. ЛЕ: Рейнджерс уступил Генку

Вечером 26 сентября прошли матчи 1-го тура Лиги Европы УЕФА 2025/26.

Бельгийский «Генк» одержал минимальную победу в гостях против шотландского «Рейнджерс» в Глазго со счетом 1:0.

В первом тайме был удален Мохаммед Диоманде, а для гостей не реализовал пенальти О Хен Гю.

Однако единственный гол в матче на свой счет записал именно О Хен Гю в начале второго тайма (55 мин).

«Генк» начал сезон Лиги Европы с победы, а «Рейнджерс» остались без очков.

Лига Европы. 1-й тур, 25 сентября

Рейнджерс (Шотландия) – Генк (Бельгия) – 0:1

Гол: О Хеон Гю, 55