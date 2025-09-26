Шоу корейца: забил, но не реализовал пенальти. ЛЕ: Рейнджерс уступил Генку
Хозяева поля почти весь матч играли в меньшинстве
Вечером 26 сентября прошли матчи 1-го тура Лиги Европы УЕФА 2025/26.
Бельгийский «Генк» одержал минимальную победу в гостях против шотландского «Рейнджерс» в Глазго со счетом 1:0.
В первом тайме был удален Мохаммед Диоманде, а для гостей не реализовал пенальти О Хен Гю.
Однако единственный гол в матче на свой счет записал именно О Хен Гю в начале второго тайма (55 мин).
«Генк» начал сезон Лиги Европы с победы, а «Рейнджерс» остались без очков.
Лига Европы. 1-й тур, 25 сентября
Рейнджерс (Шотландия) – Генк (Бельгия) – 0:1
Гол: О Хеон Гю, 55
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В игре осталось всего 5 клубов Украинской Премьер-лиги
24 сентября римляне одолели Ниццу 2:1, Артем отыграл 69 минут