Греческий «Панатинаикос» не заметил сопротивления швейцарского «Янг Бойз» в поединке первого тура основного этапа Лиги Европы. Гости разгромили соперника со счетом 4:1.

За первые двадцать минут в воротах швейцарской команды побывало три мяча, два из которых на свой счет записал марокканский полузащитник Анасс Зарури. «Янг Бойз» сумел сократить отставание в счете, однако во второй половине игры пропустил очередной гол – хет-трик оформил все тот же марокканец.

В следующем туре «Панатинаикос» сыграет на домашней арене против нидерландского «Гоу Эхед Иглз». Швейцарский клуб попытается реабилитироваться 2 октября в противостоянии с «ФКСБ».

Стоит отметить, что 24-летний Зарури забил впервые в этом сезоне – до старта в Лиге Европы у него было семь матчей без голов.

Лига Европы. 1-й тур, 25 сентября

Янг Бойз (Швейцария) – Панатинаикос (Греция) – 1:4

Голы: Янко, 25 – Свидерски, 10, Зарури, 13, 19, 68

Видеообзор матча: