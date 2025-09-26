Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Янг Бойз – Панатинаикос – 1:4. Хет-трик марокканца в гостях. Видео голов
Лига Европы
Янг Бойз
25.09.2025 22:00 – FT 1 : 4
Панатинаикос
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
26 сентября 2025, 03:11 |
17
0

Янг Бойз – Панатинаикос – 1:4. Хет-трик марокканца в гостях. Видео голов

Полузащитник Анас Зарури отправил в ворота швейцарской команды три мяча

26 сентября 2025, 03:11 |
17
0
Янг Бойз – Панатинаикос – 1:4. Хет-трик марокканца в гостях. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine.

Греческий «Панатинаикос» не заметил сопротивления швейцарского «Янг Бойз» в поединке первого тура основного этапа Лиги Европы. Гости разгромили соперника со счетом 4:1.

За первые двадцать минут в воротах швейцарской команды побывало три мяча, два из которых на свой счет записал марокканский полузащитник Анасс Зарури. «Янг Бойз» сумел сократить отставание в счете, однако во второй половине игры пропустил очередной гол – хет-трик оформил все тот же марокканец.

В следующем туре «Панатинаикос» сыграет на домашней арене против нидерландского «Гоу Эхед Иглз». Швейцарский клуб попытается реабилитироваться 2 октября в противостоянии с «ФКСБ».

Стоит отметить, что 24-летний Зарури забил впервые в этом сезоне – до старта в Лиге Европы у него было семь матчей без голов.

Лига Европы. 1-й тур, 25 сентября

Янг Бойз (Швейцария) – Панатинаикос (Греция) – 1:4

Голы: Янко, 25 – Свидерски, 10, Зарури, 13, 19, 68

Видеообзор матча:

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Анасс Зарури (Панатинаикос), асcист Костас Коцарис.
25’
ГОЛ ! Мяч забил Саиди Янко (Янг Бойз), асcист Дариан Малес.
19’
ГОЛ ! Мяч забил Анасс Зарури (Панатинаикос).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Анасс Зарури (Панатинаикос).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Кароль Свидерский (Панатинаикос), асcист Тете.
По теме:
Наставнику Ноттингема посоветовали отказаться от Зинченко после матча ЛЕ
РБ Зальцбург – Порту – 0:1. Как Драконы вырвали победу. Видео гола и обзор
Спасительный гол в меньшинстве на 90+4. Ференцварош вырвал ничью у Виктории
Лига Европы Янг Бойз Панатинаикос видео голов и обзор Кароль Свидерски
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

БЛОХИН: «Я бросил сборную? У меня тогда была мечта возглавить этот клуб»
Футбол | 26 сентября 2025, 02:32 0
БЛОХИН: «Я бросил сборную? У меня тогда была мечта возглавить этот клуб»
БЛОХИН: «Я бросил сборную? У меня тогда была мечта возглавить этот клуб»

Легенда футбола объяснил, почему покинул главную команду страны в 2012 году

Экс-игрок сборной Украины пять лет не видел родителей из-за войны
Футбол | 25 сентября 2025, 21:03 2
Экс-игрок сборной Украины пять лет не видел родителей из-за войны
Экс-игрок сборной Украины пять лет не видел родителей из-за войны

Олег Шелаев признался, что его ближайшие родственники живут на временно оккупированных территориях

ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
Футбол | 25.09.2025, 06:23
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
Бокс | 25.09.2025, 07:08
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
Срна расхвалил звезду Динамо: «Это – легенда. Он понимает футбол»
Футбол | 25.09.2025, 13:56
Срна расхвалил звезду Динамо: «Это – легенда. Он понимает футбол»
Срна расхвалил звезду Динамо: «Это – легенда. Он понимает футбол»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
25.09.2025, 13:55 18
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он слишком быстрый, неуловимый. Очень классный боксер»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он слишком быстрый, неуловимый. Очень классный боксер»
24.09.2025, 01:16
Бокс
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
24.09.2025, 07:54
Бокс
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
25.09.2025, 06:05 9
Футбол
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
24.09.2025, 21:30 34
Футбол
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
25.09.2025, 08:19 14
Футбол
Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»
Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»
24.09.2025, 12:06 32
Футбол
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
25.09.2025, 17:24 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем