Панатинаикос разгромил Янг Бойз в Лиге Европы. Кто оформил хет-трик?

Лига Европы
Янг Бойз
25.09.2025 22:00 – FT 1 : 4
Панатинаикос
Лига Европы
26 сентября 2025, 01:50 | Обновлено 26 сентября 2025, 02:19
26
0

Хавбек Анасс Зарури забил три мяча в ворота швейцарской команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 26 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги Европы УЕФА 2025/26.

Греческий «Панатинаикос» одержал уверенную победу в гостях над «Янг Бойз» в Берне со счетом 4:1.

Хет-трик для гостей оформил Анаcс Зарури, еще один гол забил Кароль Свидерски.

За греческую команду 77 минут сыграл бразилец Тете, экс-игрок Шахтера.

«Панатинаикос» начал сезон Лиги Европы с победы, а «Янг Бойз» имеет в пассиве поражение.

Лига Европы. 1-й тур, 25 сентября

Янг Бойз (Швейцария) – Панатинаикос (Греция) – 1:4

Голы: Янко, 25 – Свидерски, 10, Зарури, 13, 19, 68

Панатинаикос Янг Бойз Лига Европы Кароль Свидерски Тете
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
