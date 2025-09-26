Панатинаикос разгромил Янг Бойз в Лиге Европы. Кто оформил хет-трик?

Вечером 26 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги Европы УЕФА 2025/26.

Греческий «Панатинаикос» одержал уверенную победу в гостях над «Янг Бойз» в Берне со счетом 4:1.

Хет-трик для гостей оформил Анаcс Зарури, еще один гол забил Кароль Свидерски.

За греческую команду 77 минут сыграл бразилец Тете, экс-игрок Шахтера.

«Панатинаикос» начал сезон Лиги Европы с победы, а «Янг Бойз» имеет в пассиве поражение.

Лига Европы. 1-й тур, 25 сентября

Янг Бойз (Швейцария) – Панатинаикос (Греция) – 1:4

Голы: Янко, 25 – Свидерски, 10, Зарури, 13, 19, 68