Панатинаикос разгромил Янг Бойз в Лиге Европы. Кто оформил хет-трик?
Хавбек Анасс Зарури забил три мяча в ворота швейцарской команды
Вечером 26 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги Европы УЕФА 2025/26.
Греческий «Панатинаикос» одержал уверенную победу в гостях над «Янг Бойз» в Берне со счетом 4:1.
Хет-трик для гостей оформил Анаcс Зарури, еще один гол забил Кароль Свидерски.
За греческую команду 77 минут сыграл бразилец Тете, экс-игрок Шахтера.
«Панатинаикос» начал сезон Лиги Европы с победы, а «Янг Бойз» имеет в пассиве поражение.
Лига Европы. 1-й тур, 25 сентября
Янг Бойз (Швейцария) – Панатинаикос (Греция) – 1:4
Голы: Янко, 25 – Свидерски, 10, Зарури, 13, 19, 68
