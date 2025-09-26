Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кудровка – Эпицентр. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Дуэль дебютантов УПЛ

ФК Эпицентр

В пятницу, 26 сентября, состоится поединок 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кудровка» и «Эпицентр». Обе команды проводят дебютный сезон в элите украинского футбола и на данный момент находятся в нижней части турнирной таблицы.

Кудровка

Команда из Черниговской области довольно неплохо стартовала в высшем украинском дивизионе, в четырех турах набрав 7 очков. Успешная игра «Кудровки» не осталась незамеченной. Василий Баранов был признан лучшим тренером УПЛ в августе, а Андрей Сторчоус стал лучшим игроком последнего месяца лета. Но дальше «ястребы» потерпели два поражения с одинаковым счетом 0:2. Неудачей для «Кудровки» завершилось выступление в Кубке Украины: в 1/32 финала команда уступила «Левому Берегу», который в прошлом сезоне играл в УПЛ.

В прошлом туре свой первый матч в текущем сезоне провел голкипер Роман Лепка, который стал героем серии пенальти в матче с «Ворсклой», выведшей «ястребов» в УПЛ. Порадовало поклонников «Кудровки» возвращение на поле форварда Андрея Тотовицкого, восстановившегося после повреждения. В поединке с «Эпицентром» своим партнерам не поможет защитник Алексей Гусев, который в сборной Украины U-20 готовится к чемпионату мира.

«Кудровка» на своем поле в нынешнем чемпионате еще не проигрывала: 2 победы и ничья. При этом «ястребы» пропускали голы в свои ворота во всех проведенных матчах, а безголевая серия команды из Черниговской области длится 227 минут.

Эпицентр

Непростым выдался старт в элите украинского футбола для команды из Каменец-Подольского. «Эпицентр» проиграл четыре матча, отметившись в них всего одним результативным ударом (исторический первый гол в УПЛ был забит в ворота «Динамо»). Далее каменчане одержали минимальную победу во Львове над «Рухом», а в прошлом туре стали участниками футбольного триллера в поединке с «Кривбассом». Команды завершили встречу с девятью забитыми голами, причем подопечные Сергея Нагорняка проигрывали со счетом 2:5 и едва не вырвали ничью. Каменчане вполне могли спасти матч, но на пути суперкамбэка стал голкипер криворожцев Кемкин.

Конечно, после такого результата много вопросов возникает к защитной линии команды. «С такими ошибками сзади будет очень тяжело нам. Надо исправлять это как можно быстрее и дальше играть еще лучше в обороне», - отметил защитник «Эпицентра» Игорь Кирюханцев, который в сентябре стал игроком команды из Каменца-Подольского.

В поединке с «Кривбассом» произошло одновременно радостное и грустное событие для «Эпицентра». Долгожданный гол забил Владислав Супряга, который пять лет не отмечался результативными ударами. При этом форвард получил травму, неудачно приземлившись на газон. К счастью, первоначальные опасения о переломе руки не подтвердились: у Супряги диагностировали вывих локтевого сустава. Также в лазарете команды находится защитник Александр Климец.

Статистика встреч

Естественно, в элите дебютанты УПЛ ранее не встречались. А в Первой лиге они провели четыре очные дуэли: 1 победа «Кудровки» и 3 виктории «Эпицентра». Предыдущее противостояние команд состоялось в мае этого года и завершилось домашней победой «Эпицентра» со счетом 2:1. В составе каменчан голами отметились Демченко и Демиденко, а у гостей результативный удар нанес Легостаев.

Прогноз на противостояние

Обеим командам нужно пополнять очковой запас, чтобы выбираться из низов турнирной таблицы. Поэтому соперники, вполне вероятно, будут демонстрировать осторожный футбол, нацеленный, в первую очередь, на достижение результата. Спрогнозируем, что голов в этом матче мы много не увидим и поставим на тотал меньше 2.5.

Ориентировочные составы:

«Кудровка»: Яшков, Рогозинский, Мамросенко, Сердюк, Мачелюк, Лосенко, Сторчоус, Коркишко, Морозко, Козак, Легостаев.

«Эпицентр»: Билык, С. Кристин, Григоращук, Мороз, Танчик, Джеоване, Запорожец, Себерио, Кирюханцев, Сидун, Сифуэнтес.

Прогноз Sport.ua
Кудровка
26 сентября 2025 -
18:00
Эпицентр
