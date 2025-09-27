Василий БАРАНОВ: «Мы знали, с кем мы играем»

Тренер «Кудровки» Василий Баранов прокомментировал победу над каменец-подольским «Эпицентром» (2:1) в матче 7-го тура УПЛ:

«На сегодняшний день на первый план выходила победа, потому что мы последние 2 игры проиграли. И мало того, что проиграли, еще и не показывали ту игру, которую мы стараемся показывать. Поэтому ребятам для уверенности сегодня была важна победа, для того, чтобы дальше смотреть в турнирную таблицу.

Мы знали, с кем мы играем – с очень качественной командой, которая, если бы мы сегодня сыграли неудачно, то где-то приблизилась бы к нам в турнирной таблице. Сейчас мы от них, от прямого конкурента, оторвались.

Что касается игры, то конечно это отголосок первых двух игр: начало первого тайма не свойственно нам, продолжается, это ментальная психология ребят. Но мы выровняли очень по игре, были хорошие моменты потом. Да, пропустили, очень много стандартов у наших ворот было, где-то не справились, недоиграли, но меня радует то, что мы смогли не только выиграть, но и достичь волевой победы, потому что в последних матчах, где мы первые пропускали, мы не могли там собраться и выиграть. Так что я думаю, что ребят это будет вдохновлять в дальнейшем».