Кудровка – Эпицентр – 2:1. Камбэк второго тайма. Видео голов и обзор

26 сентября в 18:00 стартовал седьмой тур Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Кудровка» и «Эпицентр».

Местом проведения матча стал стадион «Оболонь Арена» в Киеве.

Первый тайм завершился в пользу «Эпицентра» благодаря точному удару испанца Йона Себерио. Минимальное преимущество гостей сохранялось до 64-й минуты. Именно в этот момент «Кудровка» сравняла счет.

Казалось, команды разойдутся миром, однако под занавес матча судья назначил пенальти в ворота «Эпицентра», который реализовал Андрей Тотовицкий. В итоге номинальные хозяева победили со счетом 2:1.

Украинская Премьер-лига. 7-й тур, 26 сентября

«Кудровка» – «Эпицентр» – 2:1

Голы: Думанюк, 64, Тотовицкий, 85 (мин.) – Себерио, 33

Гол! Себерио, 0:1, 33 мин.

Гол! Думанюк, 1:1, 64 мин.

ГОЛ! Тотовицкий, 2:1, 85 мин.