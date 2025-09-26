Кудровка – Эпицентр – 2:1. Камбэк второго тайма. Видео голов и обзор
26 сентября прошел матч 7-го тура чемпионата Украины
26 сентября в 18:00 стартовал седьмой тур Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Кудровка» и «Эпицентр».
Местом проведения матча стал стадион «Оболонь Арена» в Киеве.
Первый тайм завершился в пользу «Эпицентра» благодаря точному удару испанца Йона Себерио. Минимальное преимущество гостей сохранялось до 64-й минуты. Именно в этот момент «Кудровка» сравняла счет.
Казалось, команды разойдутся миром, однако под занавес матча судья назначил пенальти в ворота «Эпицентра», который реализовал Андрей Тотовицкий. В итоге номинальные хозяева победили со счетом 2:1.
Украинская Премьер-лига. 7-й тур, 26 сентября
«Кудровка» – «Эпицентр» – 2:1
Голы: Думанюк, 64, Тотовицкий, 85 (мин.) – Себерио, 33
Гол! Себерио, 0:1, 33 мин.
Гол! Думанюк, 1:1, 64 мин.
ГОЛ! Тотовицкий, 2:1, 85 мин.
События матча
