  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Кудровка – Эпицентр – 2:1. Камбэк второго тайма. Видео голов и обзор
Премьер-лига
Кудровка
26.09.2025 18:00 – FT 2 : 1
Эпицентр
Украина. Премьер лига
26 сентября 2025, 19:51 | Обновлено 26 сентября 2025, 20:05
Кудровка – Эпицентр – 2:1. Камбэк второго тайма. Видео голов и обзор

26 сентября прошел матч 7-го тура чемпионата Украины

Кудровка – Эпицентр – 2:1. Камбэк второго тайма. Видео голов и обзор
ФК Эпицентр

26 сентября в 18:00 стартовал седьмой тур Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Кудровка» и «Эпицентр».

Местом проведения матча стал стадион «Оболонь Арена» в Киеве.

Первый тайм завершился в пользу «Эпицентра» благодаря точному удару испанца Йона Себерио. Минимальное преимущество гостей сохранялось до 64-й минуты. Именно в этот момент «Кудровка» сравняла счет.

Казалось, команды разойдутся миром, однако под занавес матча судья назначил пенальти в ворота «Эпицентра», который реализовал Андрей Тотовицкий. В итоге номинальные хозяева победили со счетом 2:1.

Украинская Премьер-лига. 7-й тур, 26 сентября

«Кудровка» – «Эпицентр» – 2:1

Голы: Думанюк, 64, Тотовицкий, 85 (мин.) – Себерио, 33

Гол! Себерио, 0:1, 33 мин.

Гол! Думанюк, 1:1, 64 мин.

ГОЛ! Тотовицкий, 2:1, 85 мин.

События матча

85’
ГОЛ ! С пенальти забил Андрей Тотовицкий (Кудровка).
65’
ГОЛ ! Автогол забил Владислав Мороз (Эпицентр).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Джон Себерио (Эпицентр), асcист Владислав Мороз.
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Эпицентр Каменец-Подольский Кудровка Кудровка - Эпицентр видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
