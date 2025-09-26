В пятницу, 26 сентября, состоится поединок 7-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Кудровка» встретится с «Эпицентром». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена», игра начнется в 18:00.

Кудровчане после сенсационно удачного старта сейчас забуксовали. Если в первых турах «Кудровка» стабильно забивала минимум один мяч, то сейчас у подопечных Василия Баранова голевая засуха, потому что в двух подряд матчах с «Вересом» и «Полесием» им не удалось отправить мяч в ворота. Но сейчас на очереди поединок против новичка элиты «Эпицентра», с которым коллектив с Черниговщины уже пересекался в Первой лиге.

У «Эпицентра» наоборот дела улучшились. Команда смогла одержать первую победу в УПЛ, обыграв «Рух», а затем устроить настоящее голевое зрелище из девяти голов в матче против «Кривбасса». Хотя хмельничанам не удалось взять зачетные баллы, но эта игра точно является лучшей для «Эпицентра» во время выступлений в элите. Теперь «Эпицентр» ждет непростая игра против «Кудровки», которая хоть и не всегда радует результатами, но доказала, что не случайно попала в УПЛ.

