С автоголом и пенальти. Кудровка победила Эпицентр

В Киеве состоялся поединок 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Кудровка» и «Эпицентр». Обе команды проводят дебютный сезон в УПЛ и пытаются демонстрировать достойную игру в элитном дивизионе. Каменчане в прошлом своем матче забили целых четыре гола, но все равно проиграли «Кривбассу». Команда из Черниговской области две предыдущие встречи завершила поражениями.

Первая же атака номинальных гостей завершилась опасным моментом. Себерио замкнул навес с углового, но в ворота не попал. Вскоре Демченко таки попал в цель, но этот удар не стал проблемным для Лепки.

Поначалу на поле шла равная игра: команды обменивались позиционными атаками, которые периодически завершались обострением ситуации. Вскоре «ястребы» начали проявлять большую нацеленность на ворота соперников. Из хорошей позиции был Лосенко, но на пути мяча оказалась нога защитника. У «Кудровки» активными действиями выделялся Морозко, пытавшийся находить свободные зоны у штрафной «Эпицентра».

По прошествии получаса игры активизация подопечных Сергея Нагорняка принесла желаемый результат каменчанам. Розыгрыш углового завершился навесом в штрафную, и после скидки Мороза Себерио переправил мяч в ворота. Вскоре еще один выпад «Эпицентра» ударом завершил Сидун, но Лепка в этом эпизоде сыграл надежно.

Незадолго до перерыва «Кудровка» могла сравнять счет, но Морозко не протолкнул мяч мимо голкипера после длинного заброса от партнера.

Каменчане активно начали вторую половину встречу, демонстрируя желание увеличить свое преимущество. Немало проблем обороне «Кудровки» доставлял Кирюханцев, пытавшийся обострить игру с левого фланга. Но, как и в первом тайме, «ястребы» смогли перехватить инициативу. И сравнять результат хозяевам помог рикошет, который после удара Думанюка скорректировал полет мяча в ворота. «Эпицентр» сразу едва не ответил результативной атакой, но Лепка среагировал на удар Кирюханцева под перекладину. А вскоре отличный шанс для взятия ворот упустил Борячук, который замкнул навес Кирюханцева и попал в штангу.

В дальнейшем команды пытались не задерживать мяч в центре поля, но атаки «Эпицентра» выглядели более продуманными. Успех «ястребам» принесла вертикальная передача на ход Свитюхе, которого в штрафной сбил Григоращук. Арбитр указал на 11-тиметровую отметку, и Тотовицкий реализовал пенальти, забив свой 35-й гол в УПЛ. До финального свистка оставалось совсем немного времени и каменчане не смогли вырвать ничью.

Интересно, что эти команды еще ни разу не играли вничью (всего проведено 5 матчей). В следующем туре «Эпицентр» проведет домашний матч с «Зарей», а «Кудровка» в гостевом поединке встретится с «Кривбассом».

Украинская Премьер-лига. 1-й тур

«Кудровка» – «Эпицентр» – 2:1

Голы: Мороз (аг), 64, Тотовицкий, 85 (пен.) – Себерио, 33

Предупреждения: Мельничук, 36, Сердюк, 46 – Григоращук, 84

«Кудровка»: Лёпка – Мельничук, Шаповал, Сердюк, Мачелюк – Думанюк, Лосенко (Векляк, 87) – Морозко (Рогозинский, 71), Козак (Свитюха, 81), Сторчоус (Тотовицкий, 71) – Легостаев (Овусу, 46)

«Эпицентр»: Билык – Кош, Григоращук, Мороз, Танчик – Джеоване (Миронюк, 61), Себерио (Ляшенко, 86), Демченко (Беженарь, 68) – Кирюханцев (Янаков, 86), Сифуэнтес, Сидун (Борячук, 68)

Арбитр: Дмитрий Кубряк (Одесса)

Стадион: «Оболонь-Арена» (Киев)

Удары (в створ): 10 (6) – 15 (6)

Угловые: 4 – 11

Оффсайды: 2 – 1

