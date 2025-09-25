Подключился Трамп. США не хотят бана Израиля от УЕФА
В США готовы защищать израильский футбол
По информации The Athletic, президент США Дональд Трамп и его администрация работают над тем, чтобы УЕФА не дисквалифицировала израильский футбол и сборную Израиля из-за войны в секторе Газа.
«Мы работаем над тем, чтобы остановить попытки дисквалификации израильского футбола и израильской сборной», – заявили в Государственном департаменте США.
Сообщается, что Израиль по примеру россии может получить бан уже на следующей неделе.
Сборные россии и российские клубы дисквалифицированы с 2022 года после полномасштабного вторжения в Украину.
Сборная Израиля в группе отбора на ЧМ-2026 после пяти матчей набрала 9 очков, уступая Норвегии (15 очков) и Италии (9).
