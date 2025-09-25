Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Подключился Трамп. США не хотят бана Израиля от УЕФА
Чемпионат мира
25 сентября 2025, 20:59 | Обновлено 25 сентября 2025, 21:18
500
0

Подключился Трамп. США не хотят бана Израиля от УЕФА

В США готовы защищать израильский футбол

25 сентября 2025, 20:59 | Обновлено 25 сентября 2025, 21:18
500
0
Подключился Трамп. США не хотят бана Израиля от УЕФА
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации The Athletic, президент США Дональд Трамп и его администрация работают над тем, чтобы УЕФА не дисквалифицировала израильский футбол и сборную Израиля из-за войны в секторе Газа.

«Мы работаем над тем, чтобы остановить попытки дисквалификации израильского футбола и израильской сборной», – заявили в Государственном департаменте США.

Сообщается, что Израиль по примеру россии может получить бан уже на следующей неделе.

Сборные россии и российские клубы дисквалифицированы с 2022 года после полномасштабного вторжения в Украину.

Сборная Израиля в группе отбора на ЧМ-2026 после пяти матчей набрала 9 очков, уступая Норвегии (15 очков) и Италии (9).

По теме:
КАНТОНА: «УЕФА забанил рф уже через 4 дня. А здесь геноцид длится 716 дней»
The Times: УЕФА забанит Израиль от европейского футбола на следующей неделе
Уникальная неделя. Почему матчи Лиги Европы проходят в среду?
Дональд Трамп сборная Израиля по футболу УЕФА
Иван Зинченко Источник: The Athletic
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Жена Доннаруммы затмила красную дорожку Золотого мяча-2025
Футбол | 25 сентября 2025, 02:25 1
ФОТО. Жена Доннаруммы затмила красную дорожку Золотого мяча-2025
ФОТО. Жена Доннаруммы затмила красную дорожку Золотого мяча-2025

Доннарумма получил трофей, а его пассия – сердца публики

Дарио СРНА: «Это неправильное решение – системный фейл»
Футбол | 25 сентября 2025, 19:46 0
Дарио СРНА: «Это неправильное решение – системный фейл»
Дарио СРНА: «Это неправильное решение – системный фейл»

Функционер «горняков» откровенно рассказал о проблемах клуба

Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине
Футбол | 25.09.2025, 17:26
Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине
Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
Футбол | 25.09.2025, 06:23
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
Бокс | 25.09.2025, 07:08
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»
Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»
24.09.2025, 12:06 19
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб неожиданно уволил коуча
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб неожиданно уволил коуча
23.09.2025, 22:03 2
Футбол
«Признаюсь, мне так показалось». Моуриньо оценил игру Судакова
«Признаюсь, мне так показалось». Моуриньо оценил игру Судакова
23.09.2025, 22:16 1
Футбол
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
25.09.2025, 13:55 18
Футбол
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
24.09.2025, 07:54
Бокс
Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики
Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики
24.09.2025, 19:45 10
Футбол
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
24.09.2025, 04:01
Бокс
Ротань объяснил фиаско Полесья в матче с Рухом в Кубке Украины
Ротань объяснил фиаско Полесья в матче с Рухом в Кубке Украины
25.09.2025, 07:49 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем