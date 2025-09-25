Неудачный юбилей. Вингер Вереса сыграл 100-й матч за клуб
Проигранный матч с «Локомотивом» войдет в личную историю Владислава Шарая
28-летний вингер «Вереса» Владислав Шарай провел юбилейный матч в составе ровенского клуба.
Это произошло во время поединка 1/16 финала Кубка Украины против столичного «Локомотива», в котором представитель УПЛ уступил со счетом 0:1.
Владислав вышел на замену во втором тайме, однако изменить ход событий вингеру не удалось.
В целом Шарай сыграл 90 матчей за «Верес» в чемпионате Украины, четыре переходных поединка и шесть игр в Кубке Украины.
На счету вингера 12 забитых мячей и семь результативных передач.
