Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Неудачный юбилей. Вингер Вереса сыграл 100-й матч за клуб
Кубок Украины
25 сентября 2025, 18:55 | Обновлено 25 сентября 2025, 18:56
Неудачный юбилей. Вингер Вереса сыграл 100-й матч за клуб

Проигранный матч с «Локомотивом» войдет в личную историю Владислава Шарая

Неудачный юбилей. Вингер Вереса сыграл 100-й матч за клуб
ФК Верес. Владислав Шарай

28-летний вингер «Вереса» Владислав Шарай провел юбилейный матч в составе ровенского клуба.

Это произошло во время поединка 1/16 финала Кубка Украины против столичного «Локомотива», в котором представитель УПЛ уступил со счетом 0:1.

Владислав вышел на замену во втором тайме, однако изменить ход событий вингеру не удалось.

В целом Шарай сыграл 90 матчей за «Верес» в чемпионате Украины, четыре переходных поединка и шесть игр в Кубке Украины.

На счету вингера 12 забитых мячей и семь результативных передач.

Кубок Украины по футболу Верес Ровно Локомотив Киев Владислав Шарай статистика
Андрей Витренко Источник: ФК Верес
