Аргентина
25 сентября 2025, 15:11
Франко Армани не хватает всего одного матча до рекорда в Кубке Либертадорес

Вевертон стал 6-м игроком в истории соревнования, который сыграл 100+ матчей

Франко Армани не хватает всего одного матча до рекорда в Кубке Либертадорес
Getty Images/Global Images Ukraine. Франко Армани

Франко Армани («Ривер Плейт») сыграл 112-й матч в Кубке Либертадорес. Произошло это в выездном матче против «Палмейраса». До рекорда парагвайца Эвера Алмейды (113) Армани не хватает всего одного матча.

Бразильский клуб в ответном матче четвертьфинала турнира победил аргентинский «Ривер Плейт» со счетом 3:1 (5:2 по сумме двух встреч).

За бразильскую команду 100-й матч в Кубке Либертадорес сыграл вратарь Вевертон, который стал лишь 6-м игроком в истории турнира, сыгравшим 100+ игр.

Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей в Кубке Либертадорес (100+)

  • 113 – Эвер Алмейда (Парагвай)
  • 112 – Франко Армани (Аргентина)
  • 110 – Фабио (Бразилия)
  • 109 – Энцо Перес (Аргентина)
  • 107 – Серхио Акино (Парагвай)
  • 100 – Вевертон (Бразилия)

Также в активе Вевертона 65 побед в турнире, что является рекордом Кубка Либертадорес.

Игроки с наибольшим количеством побед в истории Кубка Либертадорес

  • 65 – Вевертон (Бразилия)
  • 63 – Фабио (Бразилия)
  • 56 – Маркос Роча (Бразилия)
  • 55 – Франко Армани (Аргентина)
  • 54 – Джорджиан де Арраскаэта (Уругвай)

«Палмейрас» в 12-й раз вышел в полуфинал Кубка Либертадорес, что является рекордом среди бразильских команд.

Бразильские команды с наибольшим количеством выходов в полуфинал Кубка Либертадорес

  • 12 – Палмейрас
  • 10 – Гремио, Сан-Паулу
  • 9 – Сантос
  • 7 – Интернасьонал
  • 6 – Крузейро, Фламенго
  • 4 – Атлетико Минейро
  • 3 – Ботафого
  • 2 – Атлетико Паранаэнсе, Коринтианс, Флуминенсе
  • 1 – Гуарани, Сан-Каэтано, Васко да Гама

В полуфинале «Палмейрас» встретится с победителем пары «ЛДУ» – «Сан-Паулу».

По теме:
Палмейрас одолел Ривер Плейт и пробился в полуфинал Кубка Либертадорес
Бенфика столкнулась с проблемами из-за футболиста, подписанного летом
Фламенго отстает от ПСЖ всего на 2 победы в 2025 году
Кубок Либертадорес Ривер Плейт Палмейрас статистика Вевертон
