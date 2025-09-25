Франко Армани не хватает всего одного матча до рекорда в Кубке Либертадорес

Франко Армани («Ривер Плейт») сыграл 112-й матч в Кубке Либертадорес. Произошло это в выездном матче против «Палмейраса». До рекорда парагвайца Эвера Алмейды (113) Армани не хватает всего одного матча.

Бразильский клуб в ответном матче четвертьфинала турнира победил аргентинский «Ривер Плейт» со счетом 3:1 (5:2 по сумме двух встреч).

За бразильскую команду 100-й матч в Кубке Либертадорес сыграл вратарь Вевертон, который стал лишь 6-м игроком в истории турнира, сыгравшим 100+ игр.

Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей в Кубке Либертадорес (100+)

113 – Эвер Алмейда (Парагвай)

112 – Франко Армани (Аргентина)

110 – Фабио (Бразилия)

109 – Энцо Перес (Аргентина)

107 – Серхио Акино (Парагвай)

100 – Вевертон (Бразилия)

Также в активе Вевертона 65 побед в турнире, что является рекордом Кубка Либертадорес.

Игроки с наибольшим количеством побед в истории Кубка Либертадорес

65 – Вевертон (Бразилия)

63 – Фабио (Бразилия)

56 – Маркос Роча (Бразилия)

55 – Франко Армани (Аргентина)

54 – Джорджиан де Арраскаэта (Уругвай)

«Палмейрас» в 12-й раз вышел в полуфинал Кубка Либертадорес, что является рекордом среди бразильских команд.

Бразильские команды с наибольшим количеством выходов в полуфинал Кубка Либертадорес

12 – Палмейрас

10 – Гремио, Сан-Паулу

9 – Сантос

7 – Интернасьонал

6 – Крузейро, Фламенго

4 – Атлетико Минейро

3 – Ботафого

2 – Атлетико Паранаэнсе, Коринтианс, Флуминенсе

1 – Гуарани, Сан-Каэтано, Васко да Гама

В полуфинале «Палмейрас» встретится с победителем пары «ЛДУ» – «Сан-Паулу».

