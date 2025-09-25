Франко Армани не хватает всего одного матча до рекорда в Кубке Либертадорес
Вевертон стал 6-м игроком в истории соревнования, который сыграл 100+ матчей
Франко Армани («Ривер Плейт») сыграл 112-й матч в Кубке Либертадорес. Произошло это в выездном матче против «Палмейраса». До рекорда парагвайца Эвера Алмейды (113) Армани не хватает всего одного матча.
Бразильский клуб в ответном матче четвертьфинала турнира победил аргентинский «Ривер Плейт» со счетом 3:1 (5:2 по сумме двух встреч).
За бразильскую команду 100-й матч в Кубке Либертадорес сыграл вратарь Вевертон, который стал лишь 6-м игроком в истории турнира, сыгравшим 100+ игр.
Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей в Кубке Либертадорес (100+)
- 113 – Эвер Алмейда (Парагвай)
- 112 – Франко Армани (Аргентина)
- 110 – Фабио (Бразилия)
- 109 – Энцо Перес (Аргентина)
- 107 – Серхио Акино (Парагвай)
- 100 – Вевертон (Бразилия)
Также в активе Вевертона 65 побед в турнире, что является рекордом Кубка Либертадорес.
Игроки с наибольшим количеством побед в истории Кубка Либертадорес
- 65 – Вевертон (Бразилия)
- 63 – Фабио (Бразилия)
- 56 – Маркос Роча (Бразилия)
- 55 – Франко Армани (Аргентина)
- 54 – Джорджиан де Арраскаэта (Уругвай)
«Палмейрас» в 12-й раз вышел в полуфинал Кубка Либертадорес, что является рекордом среди бразильских команд.
Бразильские команды с наибольшим количеством выходов в полуфинал Кубка Либертадорес
- 12 – Палмейрас
- 10 – Гремио, Сан-Паулу
- 9 – Сантос
- 7 – Интернасьонал
- 6 – Крузейро, Фламенго
- 4 – Атлетико Минейро
- 3 – Ботафого
- 2 – Атлетико Паранаэнсе, Коринтианс, Флуминенсе
- 1 – Гуарани, Сан-Каэтано, Васко да Гама
В полуфинале «Палмейрас» встретится с победителем пары «ЛДУ» – «Сан-Паулу».
