Палмейрас одолел Ривер Плейт и пробился в полуфинал Кубка Либертадорес

25 сентября состоялся второй матч 1/4 финала Кубка Либертадорес, в котором встретились бразильский «Палмейрас» и аргентинский «Ривер Плейт». Хозяева одолели соперника со счетом 3:1 и завоевали путевку в следующий раунд (общий счет – 5:2).

Аргентинский клуб забил быстрый гол уже на 8-й минуте встречи благодаря точному удару от Максимиллиана Саласа. Во второй половине игры Витор Роке восстановил паритет. Развязка наступила в последние минуты поединка – «Ривер Плейту» было необходимо забивать, как минимум, один гол, однако аргентинский клуб пропустил дважды.

Сначала Хосе Лопес реализовал пенальти, а через три минуты поставил точку в этом противостоянии. «Палмейрас» пробился в полуфинал турнира, а его соперником станет победитель пары «Сан-Паулу» – «ЛДУ Кито».

Кубок Либертадорес, 1/4 финала. 25 сентября

Второй матч

Палмейрас – Ривер Плейт – 3:1 [первый матч – 2:1]

Голы: Роке, 51, Лопес, 90+1 (пен), 90+3 – Салас, 8

Удаление: Акунья, 87

Видеообзор матча: