  4. Палмейрас одолел Ривер Плейт и пробился в полуфинал Кубка Либертадорес
Кубок Либертадорес
Проходит дальше Палмейрас
25.09.2025 03:30 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:1 3 : 1
Ривер Плейт
Кубок Либертадорес
25 сентября 2025, 09:55
92
0

Палмейрас одолел Ривер Плейт и пробился в полуфинал Кубка Либертадорес

Бразильский клуб отправил в ворота соперника три мяча, пропустив при этом один гол

25 сентября 2025, 09:55
92
0
Палмейрас одолел Ривер Плейт и пробился в полуфинал Кубка Либертадорес
Getty Images/Global Images Ukraine.

25 сентября состоялся второй матч 1/4 финала Кубка Либертадорес, в котором встретились бразильский «Палмейрас» и аргентинский «Ривер Плейт». Хозяева одолели соперника со счетом 3:1 и завоевали путевку в следующий раунд (общий счет – 5:2).

Аргентинский клуб забил быстрый гол уже на 8-й минуте встречи благодаря точному удару от Максимиллиана Саласа. Во второй половине игры Витор Роке восстановил паритет. Развязка наступила в последние минуты поединка – «Ривер Плейту» было необходимо забивать, как минимум, один гол, однако аргентинский клуб пропустил дважды.

Сначала Хосе Лопес реализовал пенальти, а через три минуты поставил точку в этом противостоянии. «Палмейрас» пробился в полуфинал турнира, а его соперником станет победитель пары «Сан-Паулу» – «ЛДУ Кито».

Кубок Либертадорес, 1/4 финала. 25 сентября

Второй матч

Палмейрас Ривер Плейт 3:1 [первый матч – 2:1]

Голы: Роке, 51, Лопес, 90+1 (пен), 90+3 – Салас, 8

Удаление: Акунья, 87

Видеообзор матча:

События матча

90’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Хосе Лопес (Палмейрас).
90’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Палмейрас.
87’
Маркос Акунья (Ривер Плейт) получает красную карточку.
51’
ГОЛ ! Мяч забил Витор Роке (Палмейрас).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Maximiliano Salas (Ривер Плейт), асcист Хуан Кинтеро.
Кубок Либертадорес Палмейрас Ривер Плейт Витор Роке Маркос Акунья удаление (красная карточка)
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
