Позор Серхио Рамоса. Не забил пенальти, получил желтую и проиграл 2:6

В ночь на 25 сентября состоялся матч десятого тура чемпионата Мексики, в котором встретились «Толука» и «Монтеррей». Гости потерпели разгромное поражение со счетом 2:6.

«Монтеррей» открыл счет на десятой минуте после точного удара Бертраме, однако потом начались проблемы. Звездный защитник Серхио Рамос не реализовал пенальти, а его команда пропустила четыре мяча еще в первом тайме.

Во второй половине игры «Толука» продолжила избивать соперника и отправила в его ворота еще два гола. Главным героем встречи стал 32-летний Паулиньо, который оформил хет-трик. Рамос завершил матч неудачно и получил еще и предупреждение на последних минутах поединка.

После этой неудачи «Монтеррей» опустился на третью позицию (22 балла), а «Толука» благодаря лучшей разнице мячей поднялась на вторую позицию (22 очка). Лидирует «Крус Асуль», в активе которого 24 пункта.

Чемпионат Мексики, 10-й тур. 25 сентября

Толука – Монтеррей – 6:2

Голы: Ангуло, 23, Паулиньо, 25, 40, 52, Кастро, 34, 62 – Бертраме, 10, Торрес, 39

Нереализованный пенальти: Рамос, 20 («Монтеррей»)

Sergio Ramos, una leyenda del fútbol mundial, multicampeon en España, cuatro Champions, dos eurocopas y un mundial, vino a fallar un penal contra un cabron al que le decían “manos guangas” surreal. pic.twitter.com/90YHMUPU50 — Luigi 👍🏻 (@luigialpastor) September 25, 2025

Видеообзор матча: