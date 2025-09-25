Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Позор Серхио Рамоса. Не забил пенальти, получил желтую и проиграл 2:6
Другие новости
25 сентября 2025, 12:44 |
393
0

Позор Серхио Рамоса. Не забил пенальти, получил желтую и проиграл 2:6

«Монтеррей» потерпел разгромное поражение в матче десятого тура чемпионата Мексики

25 сентября 2025, 12:44 |
393
0
Позор Серхио Рамоса. Не забил пенальти, получил желтую и проиграл 2:6
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

В ночь на 25 сентября состоялся матч десятого тура чемпионата Мексики, в котором встретились «Толука» и «Монтеррей». Гости потерпели разгромное поражение со счетом 2:6.

«Монтеррей» открыл счет на десятой минуте после точного удара Бертраме, однако потом начались проблемы. Звездный защитник Серхио Рамос не реализовал пенальти, а его команда пропустила четыре мяча еще в первом тайме.

Во второй половине игры «Толука» продолжила избивать соперника и отправила в его ворота еще два гола. Главным героем встречи стал 32-летний Паулиньо, который оформил хет-трик. Рамос завершил матч неудачно и получил еще и предупреждение на последних минутах поединка.

После этой неудачи «Монтеррей» опустился на третью позицию (22 балла), а «Толука» благодаря лучшей разнице мячей поднялась на вторую позицию (22 очка). Лидирует «Крус Асуль», в активе которого 24 пункта.

Чемпионат Мексики, 10-й тур. 25 сентября

Толука Монтеррей 6:2

Голы: Ангуло, 23, Паулиньо, 25, 40, 52, Кастро, 34, 62 – Бертраме, 10, Торрес, 39

Нереализованный пенальти: Рамос, 20 («Монтеррей»)

Видеообзор матча:

По теме:
Црвена Звезда – Селтик – 1:1. Арнаутович vs Ихеаначо. Видео голов и обзор
Фрайбург – Базель – 2:1. Остерхаге и Эггештайн. Видео голов и обзор
Мальме – Лудогорец – 1:2. Темная скандинавская ночь. Видео голов и обзор
чемпионат Мексики по футболу Толука Монтеррей Серхио Рамос видео голов и обзор пенальти
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров в Панатинаикосе: наилучший вариант для всех?
Футбол | 25 сентября 2025, 10:41 13
Ребров в Панатинаикосе: наилучший вариант для всех?
Ребров в Панатинаикосе: наилучший вариант для всех?

Алексей Сливченко анализирует ситуацию со слухами вокруг главного тренера сборной Украины

Эксперт: «Сложно отказаться от зарплаты, которую предлагают Реброву»
Футбол | 25 сентября 2025, 01:58 15
Эксперт: «Сложно отказаться от зарплаты, которую предлагают Реброву»
Эксперт: «Сложно отказаться от зарплаты, которую предлагают Реброву»

Тренер остается в сборной Украины минимум до конца отбора ЧМ-2026

Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Футбол | 24.09.2025, 14:10
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Реал и Барселона ведут борьбу за трансфер одного из лучших форвардов мира
Футбол | 25.09.2025, 13:07
Реал и Барселона ведут борьбу за трансфер одного из лучших форвардов мира
Реал и Барселона ведут борьбу за трансфер одного из лучших форвардов мира
ФОТО. Жена Доннаруммы затмила красную дорожку Золотого мяча-2025
Футбол | 25.09.2025, 02:25
ФОТО. Жена Доннаруммы затмила красную дорожку Золотого мяча-2025
ФОТО. Жена Доннаруммы затмила красную дорожку Золотого мяча-2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
24.09.2025, 21:30 32
Футбол
«Признаюсь, мне так показалось». Моуриньо оценил игру Судакова
«Признаюсь, мне так показалось». Моуриньо оценил игру Судакова
23.09.2025, 22:16 1
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Этот бой был ошибкой. Не следовало с ним драться»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Этот бой был ошибкой. Не следовало с ним драться»
24.09.2025, 03:05
Бокс
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
24.09.2025, 04:01
Бокс
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
25.09.2025, 07:08 4
Бокс
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
25.09.2025, 06:05 9
Футбол
Дембеле обратился к Месси и Барселоне после завоевания Золотого мяча
Дембеле обратился к Месси и Барселоне после завоевания Золотого мяча
23.09.2025, 09:41
Футбол
Реванш в четвертьфинале. Чемпионы сокрушили Бельгию и вышли в полуфинал ЧМ
Реванш в четвертьфинале. Чемпионы сокрушили Бельгию и вышли в полуфинал ЧМ
24.09.2025, 12:05
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем