ГАСПЕРИНИ: «Довбик? Хватит уже, нужно совершенствоваться»

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини рассказал, что нужно улучшать в команде, и упомянул украинца Артема Довбика.

«Нам нужно совершенствоваться во всех аспектах игры, хватит обвинять только нападающего и тыкать в него пальцем.

Довбик добавляет физически, но всем следует работать над завершением атак и последними передачами, чтобы форварды лучше реализовывали моменты», — сказал тренер.

Ранее наставник «Ромы» Джан Пьеро Гасперини рассказал, что украинец Артем Довбик должен был летом покинуть клуб.