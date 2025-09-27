Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ГАСПЕРИНИ: «Довбик? Хватит уже, нужно совершенствоваться»
Италия
27 сентября 2025, 01:18 |
Тренер не считает, что все проблемы команды нужно вешать на Артема

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини рассказал, что нужно улучшать в команде, и упомянул украинца Артема Довбика.

«Нам нужно совершенствоваться во всех аспектах игры, хватит обвинять только нападающего и тыкать в него пальцем.

Довбик добавляет физически, но всем следует работать над завершением атак и последними передачами, чтобы форварды лучше реализовывали моменты», — сказал тренер.

Ранее наставник «Ромы» Джан Пьеро Гасперини рассказал, что украинец Артем Довбик должен был летом покинуть клуб.

Джан Пьеро Гасперини Артем Довбик Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A
Дмитрий Олейник Источник: Voce Giallorossa
