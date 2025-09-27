ГАСПЕРИНИ: «Довбик? Хватит уже, нужно совершенствоваться»
Тренер не считает, что все проблемы команды нужно вешать на Артема
Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини рассказал, что нужно улучшать в команде, и упомянул украинца Артема Довбика.
«Нам нужно совершенствоваться во всех аспектах игры, хватит обвинять только нападающего и тыкать в него пальцем.
Довбик добавляет физически, но всем следует работать над завершением атак и последними передачами, чтобы форварды лучше реализовывали моменты», — сказал тренер.
Ранее наставник «Ромы» Джан Пьеро Гасперини рассказал, что украинец Артем Довбик должен был летом покинуть клуб.
