ГАСПЕРИНИ: «Довбик должен был уйти этим летом. Знаете, что его ждет?»
Тренер признался, что Артем должен был летом покинуть клуб
Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини сообщил, что украинец Артем Довбик должен был летом покинуть клуб.
«Трансферный рынок уже закрыт, такие игроки, как Довбик, Пеллегрини и Балданчи, должны были уйти, но они остались. Знаете, что дальше? Я должен вернуть их всех в форму. После окончания трансферного окна я смотрю в будущее, и теперь мне нужны все футболисты. Довбик, Пеллегрини и Балданчи должны очень хорошо выступить», — сказал Джан Пьеро Гасперини.
28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик мог сменить клубную прописку – украинца хотел подписать клуб, который семь раз побеждал в Лиге чемпионов. Главным фаворитом на подписание украинца был «Милан» – рассматривались различные варианты перехода, но сделка так и не состоялась.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Георгий опубликовал пост в Instagram
Юлия Левченко заняла 5-е место, также с результатом 1,97 м