Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ГАСПЕРИНИ: «Довбик должен был уйти этим летом. Знаете, что его ждет?»
Италия
22 сентября 2025, 00:02 |
502
2

ГАСПЕРИНИ: «Довбик должен был уйти этим летом. Знаете, что его ждет?»

Тренер признался, что Артем должен был летом покинуть клуб

22 сентября 2025, 00:02 |
502
2
ГАСПЕРИНИ: «Довбик должен был уйти этим летом. Знаете, что его ждет?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини сообщил, что украинец Артем Довбик должен был летом покинуть клуб.

«Трансферный рынок уже закрыт, такие игроки, как Довбик, Пеллегрини и Балданчи, должны были уйти, но они остались. Знаете, что дальше? Я должен вернуть их всех в форму. После окончания трансферного окна я смотрю в будущее, и теперь мне нужны все футболисты. Довбик, Пеллегрини и Балданчи должны очень хорошо выступить», — сказал Джан Пьеро Гасперини.

28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик мог сменить клубную прописку – украинца хотел подписать клуб, который семь раз побеждал в Лиге чемпионов. Главным фаворитом на подписание украинца был «Милан» – рассматривались различные варианты перехода, но сделка так и не состоялась.

По теме:
Интер добыл победу над Сассуоло в чемпионате Италии
Дубль из ассистов от Нико Паса. Комо вырвал победу в матче с Фиорентиной
Интер – Сассуоло. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Джан Пьеро Гасперини Артем Довбик
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Судаков удивил заявлением после дебютного гола за Бенфику
Футбол | 21 сентября 2025, 08:03 4
ФОТО. Судаков удивил заявлением после дебютного гола за Бенфику
ФОТО. Судаков удивил заявлением после дебютного гола за Бенфику

Георгий опубликовал пост в Instagram

Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
Другие виды | 21 сентября 2025, 15:37 49
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях

Юлия Левченко заняла 5-е место, также с результатом 1,97 м

Страстный Рим и шанс Довбика: Рома обыграла Лацио в Дерби делла Капитале
Футбол | 21.09.2025, 15:28
Страстный Рим и шанс Довбика: Рома обыграла Лацио в Дерби делла Капитале
Страстный Рим и шанс Довбика: Рома обыграла Лацио в Дерби делла Капитале
Немного не дотянули до 10. Кривбасс выиграл феерический матч у Эпицентра
Футбол | 21.09.2025, 20:05
Немного не дотянули до 10. Кривбасс выиграл феерический матч у Эпицентра
Немного не дотянули до 10. Кривбасс выиграл феерический матч у Эпицентра
ВИДЕО. Ферран Торрес оформил дубль за Барселону в 1-м тайме матча с Хетафе
Футбол | 21.09.2025, 22:43
ВИДЕО. Ферран Торрес оформил дубль за Барселону в 1-м тайме матча с Хетафе
ВИДЕО. Ферран Торрес оформил дубль за Барселону в 1-м тайме матча с Хетафе
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
antt
 Хоча бачу дякуючи Пелегріні Рома виграла у Лаціо. А він і про нього те саме що й про Довбика. В Фергюсона скільки мячів - хоч один є?!
Ответить
0
antt
От як говорить. А Раньєрі говорив - що все для Довбика.
Ответить
0
Популярные новости
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шевченко договорился о его переходе в Бенфику»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шевченко договорился о его переходе в Бенфику»
20.09.2025, 05:33
Футбол
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
20.09.2025, 21:02 23
Футбол
Marca: Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Marca: Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
20.09.2025, 06:50 53
Футбол
Финал ЧМ по легкой атлетике. Все соперницы Магучих и Левченко
Финал ЧМ по легкой атлетике. Все соперницы Магучих и Левченко
20.09.2025, 00:22
Другие виды
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
21.09.2025, 17:17
Теннис
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
Теренс Кроуфорд назвал боксера, с которым категорически против драться
21.09.2025, 07:35 2
Бокс
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
20.09.2025, 18:10 20
Футбол
Известны оценки Судакова и Трубина за феерический матч Бенфики в Португалии
Известны оценки Судакова и Трубина за феерический матч Бенфики в Португалии
20.09.2025, 23:32 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем