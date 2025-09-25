Дело было не в Моуриньо? Фенербахче проиграл Динамо Загреб на старте ЛЕ

24 сентября турецкая команда Фенербахче потерпела поражение от Динамо Загреб в матче первого тура Лиги Европы 2025/26.

Встреча прошла в столице Хорватии на стадионе Максимир. Желтые канарейки уступили соперникам со счетом 1:3.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За хозяев дубль оформил Дион Бельо. Еще один гол забил Монсеф Бакрар. У гостей единственный мяч положил Себастьян Шиманьски.

После того, как Фенербахче проиграл Бенфике в противостоянии Q4 Лиги чемпионов, руководство турецкого клуба уволило Жозе Моуриньо. С тех пор канарейки в четырех турах национального чемпионата добыли две победы и две ничьи, а теперь неудачно стартовали во втором еврокубке.

Лига Европы 2025/26. 1-й тур, 24 сентября

Динамо Загреб (Хорватия) – Фенербахче (Турция) – 3:1

Голы: Бельо, 21, 50, Бакрар, 90+5 – Шиманьски

