Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Дело было не в Моуриньо? Фенербахче проиграл Динамо Загреб на старте ЛЕ
Лига Европы
Динамо Загреб
24.09.2025 22:00 – FT 3 : 1
Фенербахче
Лига Европы
25 сентября 2025, 04:23 |
67
0

Дело было не в Моуриньо? Фенербахче проиграл Динамо Загреб на старте ЛЕ

Столичная команда Хорватии переиграла турецкий коллектив со счетом 3:1

25 сентября 2025, 04:23 |
67
0
Дело было не в Моуриньо? Фенербахче проиграл Динамо Загреб на старте ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine

24 сентября турецкая команда Фенербахче потерпела поражение от Динамо Загреб в матче первого тура Лиги Европы 2025/26.

Встреча прошла в столице Хорватии на стадионе Максимир. Желтые канарейки уступили соперникам со счетом 1:3.

Дион Бельо. Еще один гол забил Монсеф Бакрар. У гостей единственный мяч положил Себастьян Шиманьски.

За хозяев дубль оформил Дион Бельо. Еще один гол забил Монсеф Бакрар. У гостей единственный мяч положил Себастьян Шиманьски.

После того, как Фенербахче проиграл Бенфике в противостоянии Q4 Лиги чемпионов, руководство турецкого клуба уволило Жозе Моуриньо. С тех пор канарейки в четырех турах национального чемпионата добыли две победы и две ничьи, а теперь неудачно стартовали во втором еврокубке.

Лига Европы 2025/26. 1-й тур, 24 сентября

Динамо Загреб (Хорватия) – Фенербахче (Турция) – 3:1

Голы: Бельо, 21, 50, Бакрар, 90+5 – Шиманьски

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Монсеф Бакрар (Динамо Загреб).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Дион Белё (Динамо Загреб), асcист Арбер Ходжа.
25’
ГОЛ ! Мяч забил Себастьян Шиманьски (Фенербахче).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Дион Белё (Динамо Загреб).
По теме:
ВИДЕО. Голы Арнаутовича и Ихеаначо. Селтик не сумел одолеть Црвену Звезду
Сколько у Антони? Стала известна оценка Зинченко за матч Бетис – Ноттингем
Ньюкасл – Брэдфорд – 4:1. Дубли Жоэлинтона и Осулы. Видео голов и обзор
Себастьян Шиманьски видео голов и обзор Фенербахче Динамо Загреб Лига Европы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
