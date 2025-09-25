Дело было не в Моуриньо? Фенербахче проиграл Динамо Загреб на старте ЛЕ
Столичная команда Хорватии переиграла турецкий коллектив со счетом 3:1
24 сентября турецкая команда Фенербахче потерпела поражение от Динамо Загреб в матче первого тура Лиги Европы 2025/26.
Встреча прошла в столице Хорватии на стадионе Максимир. Желтые канарейки уступили соперникам со счетом 1:3.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
За хозяев дубль оформил Дион Бельо. Еще один гол забил Монсеф Бакрар. У гостей единственный мяч положил Себастьян Шиманьски.
После того, как Фенербахче проиграл Бенфике в противостоянии Q4 Лиги чемпионов, руководство турецкого клуба уволило Жозе Моуриньо. С тех пор канарейки в четырех турах национального чемпионата добыли две победы и две ничьи, а теперь неудачно стартовали во втором еврокубке.
Лига Европы 2025/26. 1-й тур, 24 сентября
Динамо Загреб (Хорватия) – Фенербахче (Турция) – 3:1
Голы: Бельо, 21, 50, Бакрар, 90+5 – Шиманьски
Видеообзор матча
Фотогалерея матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Валерий Василенко считает, что если интерес греков есть, то тренера нужно отпускать
Грядущей зимой киевский клуб попытается избавиться от скандального румынского форварда