24 сентября на Максимир пройдет матч 1-го тура основного раунда Лиги Европы, в котором Динамо Загреб встретится с Фенербахче. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Динамо Загреб

Команда была на виду еще во времена единой Югославии. А за времена независимости взяли уже 25 чемпионских титулов. Так что прошлый сезон вышел однозначно провальным: фаворит пришел к финишу вторым! Конечно же, сейчас, сделав ставку на Марио Ковачевича, легендарный Звонимир Бобан, сам ставший президентом проекта только весной, будет требовать уверенного возвращения на первое место в Хорватии.

Стартовать и правда получилось с четырех побед, в том числе и над действующим обладателем титула, Риекой - ее обыграли 2:0. Но потом была ничья с Вараджином и даже поражение Горице (причем уступили ей 1:2 дома). И лишь в крайнем туре в Сплите оформили гроссмейстерские 2:0 с местным Хайдуком, сохранив лидирующую позицию.

Фенербахче

Клуб никак не может более десятилетия, с 2014-го года, стать чемпионом страны. Как же тут с энтузиазмом восприняли приезд предыдущим летом Моуринью! Ему даже простили слабый первый сезон на новом месте, когда и в Суперлиге все так же болтались на втором месте, только еще больше отстали по очкам от Галатасарая, и в еврокубках были слабые результаты.

Жозе убрали после того, как он снова не сумел пройти квалификацию Лиги чемпионов. По иронии, проиграв Бенфике и получив после этого увольнение, специалист вернулся на родину, возглавив клуб из Лиссабона! А в Турции его сменил Тедеско. И нельзя сказать, что при нем все так уж преобразилось. Трабзонспор обыграли за счет единственного гола Эн-Несири в раздевалку. Но с Аланьяспором и Касымпашой обменивались голами, деля очки. А ведь со вторым играли долго в большинстве!

Статистика личных встреч

Клубы уже играли осенью 2018-го года в Лиге Европы. Хорваты тогда, разгромив соперника дома 4:1, ограничились ничьей на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в гостей. Но они не впечатляют и после смены наставника. Стоит брать нейтральный вариант с обе забьют (коэффициент - 1,62).