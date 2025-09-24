Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Динамо Загреб – Фенербахче. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Поединок состоится 24 сентября в 22:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

24 сентября на Максимир пройдет матч 1-го тура основного раунда Лиги Европы, в котором Динамо Загреб встретится с Фенербахче. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Динамо Загреб

Команда была на виду еще во времена единой Югославии. А за времена независимости взяли уже 25 чемпионских титулов. Так что прошлый сезон вышел однозначно провальным: фаворит пришел к финишу вторым! Конечно же, сейчас, сделав ставку на Марио Ковачевича, легендарный Звонимир Бобан, сам ставший президентом проекта только весной, будет требовать уверенного возвращения на первое место в Хорватии.

Стартовать и правда получилось с четырех побед, в том числе и над действующим обладателем титула, Риекой - ее обыграли 2:0. Но потом была ничья с Вараджином и даже поражение Горице (причем уступили ей 1:2 дома). И лишь в крайнем туре в Сплите оформили гроссмейстерские 2:0 с местным Хайдуком, сохранив лидирующую позицию.

Фенербахче

Клуб никак не может более десятилетия, с 2014-го года, стать чемпионом страны. Как же тут с энтузиазмом восприняли приезд предыдущим летом Моуринью! Ему даже простили слабый первый сезон на новом месте, когда и в Суперлиге все так же болтались на втором месте, только еще больше отстали по очкам от Галатасарая, и в еврокубках были слабые результаты.

Жозе убрали после того, как он снова не сумел пройти квалификацию Лиги чемпионов. По иронии, проиграв Бенфике и получив после этого увольнение, специалист вернулся на родину, возглавив клуб из Лиссабона! А в Турции его сменил Тедеско. И нельзя сказать, что при нем все так уж преобразилось. Трабзонспор обыграли за счет единственного гола Эн-Несири в раздевалку. Но с Аланьяспором и Касымпашой обменивались голами, деля очки. А ведь со вторым играли долго в большинстве!

Статистика личных встреч

Клубы уже играли осенью 2018-го года в Лиге Европы. Хорваты тогда, разгромив соперника дома 4:1, ограничились ничьей на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в гостей. Но они не впечатляют и после смены наставника. Стоит брать нейтральный вариант с обе забьют (коэффициент - 1,62).

Прогноз Sport.ua
Динамо Загреб
24 сентября 2025 -
22:00
Фенербахче
По теме:
Атлетико – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Моуриньо обвинили в предательстве из-за сотрудничества с Бенфикой
Ницца – Рома. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Динамо Загреб Фенербахче Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
