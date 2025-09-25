Динамо Загреб – Фенербахче – 3:1. Канарейки пели недолго. Видео гола, обзор
Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги Европы
Вечером 24 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы УЕФА 2025/26.
Динамо Загреб (Хорватия) переиграл Фенербахче (Турция) со счетом 3:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
У канареек в первом тайме отличился Себастьян Шиманьски.
У хозяев дубль оформил Дион Дрена Беле, а точку поставил Монсеф Бакрар.
Лига Европы УЕФА 2025/26
1-й тур. 24 сентября
24.09. 22:00 Динамо Загреб (Хорватия) – Фенербахче (Турция) – 3:1
Голы: Беле, 21, 50, Бакрар, 90+5 – Шиманьски, 25
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр серьезно настроен на бой с Полом
Федерико Вальверде считает, что это пойдет на пользу Андрею