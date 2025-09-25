Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо Загреб – Фенербахче – 3:1. Канарейки пели недолго. Видео гола, обзор
Лига Европы
Динамо Загреб
24.09.2025 22:00 – FT 3 : 1
Фенербахче
Лига Европы
25 сентября 2025, 13:19 | Обновлено 25 сентября 2025, 13:23
83
0

Динамо Загреб – Фенербахче – 3:1. Канарейки пели недолго. Видео гола, обзор

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги Европы

Динамо Загреб – Фенербахче – 3:1. Канарейки пели недолго. Видео гола, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 24 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы УЕФА 2025/26.

Динамо Загреб (Хорватия) переиграл Фенербахче (Турция) со счетом 3:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У канареек в первом тайме отличился Себастьян Шиманьски.

У хозяев дубль оформил Дион Дрена Беле, а точку поставил Монсеф Бакрар.

Лига Европы УЕФА 2025/26

1-й тур. 24 сентября

24.09. 22:00 Динамо Загреб (Хорватия) – Фенербахче (Турция) – 3:1

Голы: Беле, 21, 50, Бакрар, 90+5 – Шиманьски, 25

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Монсеф Бакрар (Динамо Загреб).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Дион Белё (Динамо Загреб), асcист Арбер Ходжа.
25’
ГОЛ ! Мяч забил Себастьян Шиманьски (Фенербахче).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Дион Белё (Динамо Загреб).
Динамо Загреб Фенербахче Лига Европы видео голов и обзор Себастьян Шиманьски
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
