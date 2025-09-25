Данте стал самым возрастным полевым игроком в истории Лиги Европы

Защитник «Ниццы» Данте в возрасте 41 года и 11 месяцев (341 день) стал самым возрастным полевым игроком, сыгравшим в матче Лиги Европы.

24 сентября состоялась игра 1-го тура основного раунда ЛЕ между командами «Ницца» и «Рома». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Предыдущее достижение принадлежало Хоакину, который в 2023 году сыграл за «Бетис» против «Манчестер Юнайтед» в возрасте 41 год и 7 месяцев.

Артем Довбик сыграл свой 49-й матч за римлян во всех турнирах. Результативными действиями украинец не отметился.