Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ницца – Рома – 0:2. Гасперини наконец доверился Довбику. Видеообзор матча
Лига Европы
Ницца
24.09.2025 22:00 – FT 1 : 2
Рома
Лига Европы
24 сентября 2025, 23:59 | Обновлено 25 сентября 2025, 00:03
Ницца – Рома – 0:2. Гасперини наконец доверился Довбику. Видеообзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча Лиги Европы

Ницца – Рома – 0:2. Гасперини наконец доверился Довбику. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В среду, 24 сентября, стартовал групповой этап Лиги Европы сезона 2025/26.

В первом туре «Ницца» на своем поле на стадионе «Альянц Ривьера» приняла итальянскую «Рому».

Ключевые моменты поединка в live-режиме будут доступны в Telegram Sport.ua

Победу в поединке благодаря голам Ндика и Манчини одержала «Рома» со счетом 2:1.

В стартовом составе «волков» вышел украинский нападающий Артем Довбик – это первый матч Артема в стартовом составе при Гасперини. Украинец провел на поле 69 минут.

Лига Европы. Основной этап, 1-й тур.

Ницца – Рома – 1:2
Голы: Моффи, 77 (п) – Ндика, 52, Манчини, 55.

Видеообзор ожидается позже...

События матча

77’
ГОЛ ! С пенальти забил Терем Моффи (Ницца).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Манчини (Рома), асcист Константинос Цимикас.
52’
ГОЛ ! Мяч забил Эван Н'Дика (Рома), асcист Лоренцо Пеллегрини.
Рома Рим Ницца Лига Европы Джан Пьеро Гасперини Артем Довбик видео голов и обзор Ницца - Рома
