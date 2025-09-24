Ницца – Рома – 0:2. Гасперини наконец доверился Довбику. Видеообзор матча
Смотрите самые интересные моменты матча Лиги Европы
В среду, 24 сентября, стартовал групповой этап Лиги Европы сезона 2025/26.
В первом туре «Ницца» на своем поле на стадионе «Альянц Ривьера» приняла итальянскую «Рому».
Ключевые моменты поединка в live-режиме будут доступны в Telegram Sport.ua
Победу в поединке благодаря голам Ндика и Манчини одержала «Рома» со счетом 2:1.
В стартовом составе «волков» вышел украинский нападающий Артем Довбик – это первый матч Артема в стартовом составе при Гасперини. Украинец провел на поле 69 минут.
Лига Европы. Основной этап, 1-й тур.
Ницца – Рома – 1:2
Голы: Моффи, 77 (п) – Ндика, 52, Манчини, 55.
Видеообзор ожидается позже...
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олег рассказал о разговоре с Григорием Суркисом после ЧМ-2006
Винисиус может покинуть испанский клуб