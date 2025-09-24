Украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская посетили вечеринку игроков перед стартом турнира WTA 1000 в Пекине.

Марта пришла в красном платье, а Даяна – в черном. Украинки определенно раздали красоты и стиля на вечере.

Костюк и Ястремская стартуют на тысячнике в Китае со второго раунда. Марта сыграет с победительницей противостояния Магдалена Френх – Элла Зайдель, а Даяна поборется либо с Джессикой Бузас Манейро, либо с Жаклин Кристиан.

Помимо Костюк и Ястремской, Украину в одиночном разряде Пекина представит Юлия Стародубцева. Она начнет выступления с 1/64 финала – 25 сентября в 06:00 по Киеву Юлия выйдет на корт против Айлы Томлянович.

ФОТО. Раздали красоты. Костюк и Ястремская посетили вечеринку в Пекине

j48tennis. Даяна Ястремская

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк