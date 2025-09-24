Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Раздали красоты. Костюк и Ястремская посетили вечеринку в Пекине
WTA
24 сентября 2025, 23:20 |
640
2

ФОТО. Раздали красоты. Костюк и Ястремская посетили вечеринку в Пекине

Марта и Даяна побывали на вечеринке игроков перед стартом тысячника в Китае

24 сентября 2025, 23:20 |
640
2
ФОТО. Раздали красоты. Костюк и Ястремская посетили вечеринку в Пекине
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская посетили вечеринку игроков перед стартом турнира WTA 1000 в Пекине.

Марта пришла в красном платье, а Даяна – в черном. Украинки определенно раздали красоты и стиля на вечере.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Костюк и Ястремская стартуют на тысячнике в Китае со второго раунда. Марта сыграет с победительницей противостояния Магдалена Френх – Элла Зайдель, а Даяна поборется либо с Джессикой Бузас Манейро, либо с Жаклин Кристиан.

Помимо Костюк и Ястремской, Украину в одиночном разряде Пекина представит Юлия Стародубцева. Она начнет выступления с 1/64 финала – 25 сентября в 06:00 по Киеву Юлия выйдет на корт против Айлы Томлянович.

ФОТО. Раздали красоты. Костюк и Ястремская посетили вечеринку в Пекине

j48tennis. Даяна Ястремская
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

По теме:
ФОТО. Футболист УПЛ женился. Фотосет в голливудском стиле
Юлия Стародубцева – Айла Томлянович. Прогноз на матч WTA 1000 в Пекине
ФОТО. Судаковы показали свою вторую дочь. Назвали Златой
фото lifestyle Марта Костюк Даяна Ястремская WTA Пекин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Футбол | 24 сентября 2025, 14:10 13
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США

Израиль и Маккаби Тель-Авив не будут отстранены от международных соревнований

Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
Футбол | 24 сентября 2025, 21:30 24
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам

Грядущей зимой киевский клуб попытается избавиться от скандального румынского форварда

Женская сборная Украины по теннису дебютировала в топ-5 рейтинга наций ITF
Теннис | 24.09.2025, 20:35
Женская сборная Украины по теннису дебютировала в топ-5 рейтинга наций ITF
Женская сборная Украины по теннису дебютировала в топ-5 рейтинга наций ITF
Эксперт: «Сложно отказаться от зарплаты, которую предлагают Реброву»
Футбол | 24.09.2025, 20:35
Эксперт: «Сложно отказаться от зарплаты, которую предлагают Реброву»
Эксперт: «Сложно отказаться от зарплаты, которую предлагают Реброву»
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
Футбол | 24.09.2025, 07:02
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Обсервер Влад
Опа! Нові фоточки в інстаграмчик підвалили Усе, поїздку в Пекін можна вважати успішною. Ну не в теніс же приїхали грати туди!
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Александр Усик отреагировал на церемонию Золотого мяча 2025
Александр Усик отреагировал на церемонию Золотого мяча 2025
24.09.2025, 06:20
Футбол
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
Арда ТУРАН: «У него перелом ноги. Его ждет операция»
23.09.2025, 07:08 15
Футбол
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Этот боксер лучше Кроуфорда. Он просто игрался на ринге»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Этот боксер лучше Кроуфорда. Он просто игрался на ринге»
24.09.2025, 00:21
Бокс
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
24.09.2025, 04:01
Бокс
Источник: УАФ препятствует делу Мудрика, сотрудники провалили полиграф
Источник: УАФ препятствует делу Мудрика, сотрудники провалили полиграф
24.09.2025, 07:36 201
Футбол
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
24.09.2025, 21:37 6
Бокс
Дембеле обратился к Месси и Барселоне после завоевания Золотого мяча
Дембеле обратился к Месси и Барселоне после завоевания Золотого мяча
23.09.2025, 09:41
Футбол
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
23.09.2025, 02:08 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем