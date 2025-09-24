Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Юлия Стародубцева – Айла Томлянович. Прогноз на матч WTA 1000 в Пекине
WTA
24 сентября 2025, 21:16 |
75
0

Юлия Стародубцева – Айла Томлянович. Прогноз на матч WTA 1000 в Пекине

Поединок 1/64 финала состоится 25 сентября и начнется в 06:00 по Киеву

24 сентября 2025, 21:16 |
75
0
Юлия Стародубцева – Айла Томлянович. Прогноз на матч WTA 1000 в Пекине
Коллаж Sport.ua

25 сентября, свою встречу в первом круге турнира в Пекине проведут Юлия Стародубцева (WTA 86) и Айла Томлянович (WTA 94).

Начало матча запланировано на 06:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с betking анонсирует предстоящий поединок!

Юлия Стародубцева

Украинка тоже в этом сезоне смогла подняться в топ-100, благодаря прыжку на 15 позиций. На самом деле, она была даже выше, но сейчас немного спустилась в рейтинге. Лучше всего Стародубцева выглядела на грунтовом турнире в Мадриде, где дошла до четвертого круга. Можно себе занести в актив и третий круг Ролан Гаррос.

Основная проблема Юлии в этом году – слабая игра на харде, всего 7 побед за 21 встречу. Украинка находится на серии из четырех поражений, последний свой матч она провела месяц назад на Открытом чемпионате США, когда в первом круге уступила «нейтралке» Блинковой – 3:6, 1:6. Стародубцева способна показывать качественную игру, возможно это у нее получится в Пекине.

Стоит учитывать, что Юлии нужно защищать прошлогодний четвертьфинал в Пекине. В случае неудачи, она покинет первую сотню. Задача далеко не самая простая – во втором раунде уже ждет Джессика Пегула.

Айла Томлянович

Австралийскую теннисистку знают как крепкого середняка, но не более того. Томлянович 32 года, тот возраст, в котором уже задумываются о завершении карьеры. В этом году спортсменка смогла подняться на 15 мест в рейтинге, это позволило вернуться в топ-100.

Каких-то феноменальных выступлений в текущем сезоне не было, можно вспомнить полуфинал в Остине, где австралийка в упорной борьбе уступила сильной Джессике Пегуле. Сейчас форма Томлянович вызывает вопросы, она находится на серии из трех поражений, последний матч состоялся в Сан-Паулу, там Айла не доиграла встречу против мексиканки Родригес из четвертой сотни рейтинга, когда уступала со счетом 4:6, 2:4.

Спортсменка выиграла всего 7 матчей из 18 на харде в этом сезоне, так что ожидать от нее прорыва точно не стоит.

Прогноз

Теннисистки никогда между собой не играли, а в этом матче сложно определить фаворита. Букмекеры отдают небольшое преимущество австралийской теннисистке, хотя стоит признать, что обе спортсменки находятся сейчас не в лучшей форме.

В таком матче лучше ставить в лайве, посмотреть парочку геймов, чтоб увидеть, кто в каком состоянии. Я думаю, что этот матч завершится в двух сетах, независимо от победителя, поэтому ставлю на тотал меньше 21,5 геймов за 1,9.

Прогноз Sport.ua
Юлия Стародубцева
25.09.2025 -
06:00
Айла Томляновч
Тотал геймов меньше 21.5 1.90 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Юлия Стародубцева – Айла Томлянович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Пекине на 25 сентября
Гоу Эхед Иглс – ФКСБ. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Юлия Стародубцева Айла Томлянович WTA Пекин прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
Бокс | 24 сентября 2025, 04:01 0
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха

Келлерман считает, что Александру стоит сразиться с Мозесом Итаумой

«Признаюсь, мне так показалось». Моуриньо оценил игру Судакова
Футбол | 23 сентября 2025, 22:16 1
«Признаюсь, мне так показалось». Моуриньо оценил игру Судакова
«Признаюсь, мне так показалось». Моуриньо оценил игру Судакова

Главный тренер Бенфики рассказал об игровых изменениях в команде

Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Футбол | 24.09.2025, 14:10
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Португальский журналист: «Моуриньо хочет сделать из Судакова маэстро»
Футбол | 24.09.2025, 16:18
Португальский журналист: «Моуриньо хочет сделать из Судакова маэстро»
Португальский журналист: «Моуриньо хочет сделать из Судакова маэстро»
ДОВБИК: «Свитолина, посмотри, какая замена тебе растет»
Футбол | 24.09.2025, 20:05
ДОВБИК: «Свитолина, посмотри, какая замена тебе растет»
ДОВБИК: «Свитолина, посмотри, какая замена тебе растет»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Этот боксер лучше Кроуфорда. Он просто игрался на ринге»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Этот боксер лучше Кроуфорда. Он просто игрался на ринге»
24.09.2025, 00:21
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Он слишком быстрый, неуловимый. Очень классный боксер»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он слишком быстрый, неуловимый. Очень классный боксер»
24.09.2025, 01:16
Бокс
Это уже не случайность. Динамо упустило победу над Александрией
Это уже не случайность. Динамо упустило победу над Александрией
22.09.2025, 17:29 137
Футбол
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
24.09.2025, 07:54
Бокс
Во Франции вынесли вердикт Забарному после неожиданного поражения ПСЖ
Во Франции вынесли вердикт Забарному после неожиданного поражения ПСЖ
23.09.2025, 10:39 3
Футбол
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Этот боксер себя исчерпал и ему нужно заканчивать»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Этот боксер себя исчерпал и ему нужно заканчивать»
22.09.2025, 21:06
Бокс
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
23.09.2025, 02:08 3
Футбол
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
22.09.2025, 23:59 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем