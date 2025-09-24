25 сентября, свою встречу в первом круге турнира в Пекине проведут Юлия Стародубцева (WTA 86) и Айла Томлянович (WTA 94).

Начало матча запланировано на 06:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с betking анонсирует предстоящий поединок!

Юлия Стародубцева

Украинка тоже в этом сезоне смогла подняться в топ-100, благодаря прыжку на 15 позиций. На самом деле, она была даже выше, но сейчас немного спустилась в рейтинге. Лучше всего Стародубцева выглядела на грунтовом турнире в Мадриде, где дошла до четвертого круга. Можно себе занести в актив и третий круг Ролан Гаррос.

Основная проблема Юлии в этом году – слабая игра на харде, всего 7 побед за 21 встречу. Украинка находится на серии из четырех поражений, последний свой матч она провела месяц назад на Открытом чемпионате США, когда в первом круге уступила «нейтралке» Блинковой – 3:6, 1:6. Стародубцева способна показывать качественную игру, возможно это у нее получится в Пекине.

Стоит учитывать, что Юлии нужно защищать прошлогодний четвертьфинал в Пекине. В случае неудачи, она покинет первую сотню. Задача далеко не самая простая – во втором раунде уже ждет Джессика Пегула.

Айла Томлянович

Австралийскую теннисистку знают как крепкого середняка, но не более того. Томлянович 32 года, тот возраст, в котором уже задумываются о завершении карьеры. В этом году спортсменка смогла подняться на 15 мест в рейтинге, это позволило вернуться в топ-100.

Каких-то феноменальных выступлений в текущем сезоне не было, можно вспомнить полуфинал в Остине, где австралийка в упорной борьбе уступила сильной Джессике Пегуле. Сейчас форма Томлянович вызывает вопросы, она находится на серии из трех поражений, последний матч состоялся в Сан-Паулу, там Айла не доиграла встречу против мексиканки Родригес из четвертой сотни рейтинга, когда уступала со счетом 4:6, 2:4.

Спортсменка выиграла всего 7 матчей из 18 на харде в этом сезоне, так что ожидать от нее прорыва точно не стоит.

Прогноз

Теннисистки никогда между собой не играли, а в этом матче сложно определить фаворита. Букмекеры отдают небольшое преимущество австралийской теннисистке, хотя стоит признать, что обе спортсменки находятся сейчас не в лучшей форме.

В таком матче лучше ставить в лайве, посмотреть парочку геймов, чтоб увидеть, кто в каком состоянии. Я думаю, что этот матч завершится в двух сетах, независимо от победителя, поэтому ставлю на тотал меньше 21,5 геймов за 1,9.