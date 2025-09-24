Женская сборная Украины по теннису дебютировала в топ-5 рейтинга наций ITF

Женская сборная Украины по теннису поднялась на пятое место в обновленном рейтинге наций ITF.

Благодаря полуфиналу Кубка Билли Джин Кинг 2025 сине-желтые впервые вошли в пятерку лучших команд мира и заняли пятую позицию, прибав шесть строчек.

В финальной части КБДК-2025 украинки прошли Испанию 2:0, а затем уступили Италии 1:2. Сборная Украины впервые выступила в финальном этапе неофициального чемпионата мира по теннису после того, как в апреле 2025 года выиграла квалификационную группу у команд Швейцарии и Польши.

Лидером рейтинга наций ITF остается Италия. Сборная США обошла Великобританию и поднялась на второе место. На четвертой позиции идет Испания.

Топ-20 рейтинга наций ITF