Женская сборная Украины по теннису дебютировала в топ-5 рейтинга наций ITF
Благодаря полуфиналу КБДК-2025 украинки прибавили шесть позиций
Женская сборная Украины по теннису поднялась на пятое место в обновленном рейтинге наций ITF.
Благодаря полуфиналу Кубка Билли Джин Кинг 2025 сине-желтые впервые вошли в пятерку лучших команд мира и заняли пятую позицию, прибав шесть строчек.
В финальной части КБДК-2025 украинки прошли Испанию 2:0, а затем уступили Италии 1:2. Сборная Украины впервые выступила в финальном этапе неофициального чемпионата мира по теннису после того, как в апреле 2025 года выиграла квалификационную группу у команд Швейцарии и Польши.
Лидером рейтинга наций ITF остается Италия. Сборная США обошла Великобританию и поднялась на второе место. На четвертой позиции идет Испания.
Топ-20 рейтинга наций ITF
