Женская сборная Украины по теннису дебютировала в топ-5 рейтинга наций ITF

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Билли Джин Кинг
24 сентября 2025, 20:35 | Обновлено 24 сентября 2025, 20:43
531
0

Благодаря полуфиналу КБДК-2025 украинки прибавили шесть позиций

Getty Images/Global Images Ukraine

Женская сборная Украины по теннису поднялась на пятое место в обновленном рейтинге наций ITF.

Благодаря полуфиналу Кубка Билли Джин Кинг 2025 сине-желтые впервые вошли в пятерку лучших команд мира и заняли пятую позицию, прибав шесть строчек.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

В финальной части КБДК-2025 украинки прошли Испанию 2:0, а затем уступили Италии 1:2. Сборная Украины впервые выступила в финальном этапе неофициального чемпионата мира по теннису после того, как в апреле 2025 года выиграла квалификационную группу у команд Швейцарии и Польши.

Лидером рейтинга наций ITF остается Италия. Сборная США обошла Великобританию и поднялась на второе место. На четвертой позиции идет Испания.

Топ-20 рейтинга наций ITF

рейтинг наций (теннис) Кубок Билли Джин Кинг женская сборная Украины по теннису женская сборная Италии по теннису женская сборная США по теннису женская сборная Великобритании по теннису женская сборная Испании по теннису
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
