Главный тренер Ливерпуля Арне Слот раскритиковал Уго Экитике, который в матче с Саутгемптоном (2:1) после забитого гола снял футболку, получил вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве.

«Это удаление было лишним и, откровенно говоря, бессмысленным. Первая желтая уже была ненужной: ты обязан контролировать эмоции. Да, нападающим всегда трудно – защитники могут позволять себе многое, а тебе достаточно легкого контакта, чтобы получить фол против них. Но нужно держать себя в руках и не доводить дело до карточек. Если не можешь сдержаться – делай это так, чтобы это не вредило команде», – заявил тренер.

«Я сказал ему после игры: если бы ты забил в финале Лиги чемпионов на 87-й минуте после того, как обыграл троих и отправил мяч в девятку – тогда можно позволить себе эмоции. Но здесь нужно было думать о партнерах. Поэтому – да, это было бессмысленно», – добавил Слот.

Ливерпуль прошел в следующий раунд Кубка английской лиги, обыграв на своем поле Саутгемптон – 2:1.

ВИДЕО. Реакция Арне Слота на красную карточку Экитике за празднование гола