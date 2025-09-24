Команда Мудрика прокомментировала перспективы украинца в легкой атлетике
Украинский футболист никогда не планировал покидать футбол и не рассматривал другие виды спорта
Вингер лондонского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик не планирует покидать футбол и пробовать свои силы в легкой атлетике. Об этом сообщил представитель футболиста на запрос от портала Inside The Games.
«Наш клиент не рассматривает возможность стать олимпийским спринтером, как утверждается в СМИ. Подобные новости ставят под сомнение преданность игрока футбольной карьере и, следовательно, наносят огромный ущерб его профессиональной репутации.
Эти публикации наносят особый ущерб Мудрику, причиняют ему серьёзные страдания и неудобства, а также могут привести к финансовым проблемам. Осознание того, что ложные обвинения остаются в свободном доступе для читателей в интернете, вызывает у Михаила серьёзные страдания и тревогу», – сообщили в команде Мудрика.
По информации источника, вводящие в заблуждение статьи в интернете вызвали резкое несогласие со стороны представителей Мудрика и самого футболиста, которые добиваются немедленного опровержения и полного удаления материалов со всех платформ. Они также выразили обеспокоенность возможным влиянием подобных публикаций на личное благополучие и профессиональный имидж игрока.
Вингер сборной Украины был отстранен от футбола из-за обвинений в допинге. Последний раз 24-летний футболист выходил на поле 28 ноября прошлого года в противостоянии Лиги конференций против немецкого «Хайденхайма» (2:0).
