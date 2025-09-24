В Португалии оценили игру Судакова и Трубина после ничьей с аутсайдером

Во вторник, 23 сентября, «Бенфика» и «Риу Аве» встретились в матче первого тура чемпионата Португалии, который должен был состояться еще в августе, но был перенесен на поздний срок.

Подопечные Жозе Моуриньо забили в конце встречи, однако не сумели удержать победу, пропустив на последних минутах (1:1). В составе «орлов» играли два украинца – голкипер Анатолий Трубин провел весь матч, а полузащитник Георгий Судаков забил гол и был заменен на 89-й минуте.

После завершения этого поединка португальская пресса оценила игру футболистов сборной Украиы.

«Трубин не имел ни малейшей возможности проявить себя на протяжении всей игры из-за небольшого количества моментов возле его ворот. Был максимально сосредоточен на протяжении всего матча, однако не сумел остановить удар Андре Луиса, который и привел к голу», – оценили игру Трубина.

«Всегда боролся за мяч, постоянно стремился контролировать атаку, делал продуманные и уникальные передачи. Главная проблема, что в этом матче Судаков слишком много времени проводил далеко от ворот и не имел возможности завершать ударом атаки «орлов». Когда же украинец всё-таки приблизился к штрафной соперника, то забил важный и красивый гол», – считают в Португалии.

«Бенфика» набрала 14 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. «Риу Аве» является одним из аутсайдеров лиги – клуб имеет в активе всего четыре очка и занимает 16-е место.