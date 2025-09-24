В среду, 24 сентября, во Львове на стадионе «Украина» состоится матч 1/16 финала Кубка Украины по футболу, в котором сыграют львовский «Рух» и житомирское «Полесье». Стартовый свисток рефери Дениса Резникова из Каменского прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Рух



Львовский «Рух» во второй части прошлого сезона оказался в деликатном положении, так как никто не знал, чем обернется договоренность о так называемом «общем проекте» с «Карпатами». В итоге, 2025 гол уже близится к завершению, а никто так ничего и не понял из тех планов, которые были у двух львовских клубов. Кроме того, что «желто-черные» отдали «зелено-белым» несколько своих ключевых футболистов, один из которых, нападающий молодежной сборной Илья Квасница, уже вернулся назад на правах аренды.

А потом, уже в период летнего межсезонья, ушел один из главных архитекторов современного «Руха», главный тренер Виталий Пономарев, который в минувшие выходные обыграл до боли знакомый ему коллектив уже во главе черкасского ЛНЗ (1:0). Для команды Ивана Федыка эта неудача стала уже далеко не первой в этом сезоне и, очевидно, последней она также не будет, потому что львовяне нынче находятся далеко не в оптимальной форме и уже точно серия из пяти поражений кряду в чемпионате не добавляет им оптимизма.

Про победу «Руха» над «Кормилом» на предыдущей стадии Кубка (2:1) уже как-то и не вспоминают. Хотя что там вспоминать? Уход от поражения аматорскому клубу за счет голов на последних минутах? Таким особо ни перед кем не похвастаешься. Уже не первую неделю идут разговоры во возможной смене главного тренера для «желто-черных», и если результаты не улучшатся уже в ближайшее время, то, скорее всего, так тому и быть. А вот откуда брать резервы на это самое улучшение – это уже слишком сложный вопрос.

Полесье



И пока это еще актуально, следует вспомнить, какое интересное наследие после себя оставил Виталий Пономарев в контексте противостояний «Руха» и житомирского «Полесья». Многие знают, что до недавних пор «Шахтер» постоянно спотыкался на играх против «волков», но про тот факт, что представители Житомира никогда в своей истории не обыгрывали «желто-черных», поверить действительно сложно. А оно так и есть – немного матчей успели провести между собой эти две команды, но в лучшем для себя случае «Полесье» завершало их вничью.

Но это были времена, когда и само «Полесье» себя чувствовало неуверенным в процессе постоянных смен тренеров, и «Рух» был, очевидно, более конкурентным. Сейчас все поменялось – «волков» возглавляет Руслан Ротань, который далеко не лучшим образом начал свою каденцию в клубе, потерпев неудачу в еврокубковой квалификации, а затем проиграв три из четырех стартовых матчей чемпионата. Но сейчас у «Полесья» уже есть какая-никакая, а серия «сухих» побед длиной аж в два матча против «Кривбасса» (1:0) и «Кудровки» (2:0).

А еще у «Полесья» есть то, о чем современному «Руху» остается только мечтать – глубина скамейки запасных. И не просто глубина, а практически полноценный второй состав, который прекрасно подойдет для того, чтобы сохранить силы «основе» перед, наверное, куда более ответственным региональным дерби на выезде против ровенского «Вереса» уже в следующий понедельник. Но, как известно, первый раунд Кубка житомиряне пропускали как раз из-за участия в квалификации еврокубков, поэтому им для начала необходимо словить ритм этого крайне интересного турнира.

История встреч



Футбольные пути «Руха» и Полесья» ранее пересекались четыре раза. Две победы на счету львовян, тогда как еще два матча завершились вничью. Разница голов – 4:2. Самая крупная победа «желто-черных» – 1:0 (2023, 2024). Последний раз команды встречались в начале декабря прошлого года, когда гол Игоря Краснопира на житомирском «Центральном» принес победу «Руху» (1:0).

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 36-летний Денис Резников из Каменского, который на своем счету имеет 12 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Валентин Куцев и Владислав Дрыкин, а резервным арбитром отработает Александр Каленов. На матче будет отсутствовать система VAR. У Резникова есть опыт проведения матчей с участием «Руха» – 4 победы, 1 ничья, 2 поражения, тогда как с «Полесьем» он пересекался 4 раза – 2 победы, 2 поражения.

Ориентировочные составы



«Рух»: Герета – Лях, Холод, Слюбик, Копина – Притула, Эдсон, Рейляну – Клайвер, Фаал, Квасница.

«Полесье»: Бущан – Михайличенко, Бескоровайный, Чоботенко, Майсурадзе – Бабенко, Леднев, Андриевский – Назаренко, Гайдучик, Гуцуляк.