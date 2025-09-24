В среду, 24-го сентября, состоится поединок 1/16 финала Кубка Украины, в котором сразятся львовский «Рух» и житомирское «Полесье». Матч пройдет в Львове, на поле стадиона «Украина», начало в 18:00.

Никогда в своей истории «волки» еще не обыгрывали «желто-черных», но это был период каденции Виталия Пономарева во главе львовян, тогда как сейчас Иван Федык пишет свою историю. Выходит это у него далеко не самым лучшим образом, поэтому Руслан Ротань может символично сбросить оковы и этого недостатка со своего нового клуба. Как минимум, при новом тренере «Полесье» наконец-то открыло первую серию побед в минувшие выходные, и было бы странно завершать ее на команде, которая пять из шести матчей УПЛ проиграла.

