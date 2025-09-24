Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
Рух Львов
24.09.2025 18:00 - : -
Полесье
Кубок Украины
24 сентября 2025, 01:40
12
0

Рух – Полесье. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/16 финала Кубка Украины

24 сентября 2025, 01:40 |
12
0
Рух – Полесье. Текстовая трансляция матча
ФК Рух

В среду, 24-го сентября, состоится поединок 1/16 финала Кубка Украины, в котором сразятся львовский «Рух» и житомирское «Полесье». Матч пройдет в Львове, на поле стадиона «Украина», начало в 18:00.

Никогда в своей истории «волки» еще не обыгрывали «желто-черных», но это был период каденции Виталия Пономарева во главе львовян, тогда как сейчас Иван Федык пишет свою историю. Выходит это у него далеко не самым лучшим образом, поэтому Руслан Ротань может символично сбросить оковы и этого недостатка со своего нового клуба. Как минимум, при новом тренере «Полесье» наконец-то открыло первую серию побед в минувшие выходные, и было бы странно завершать ее на команде, которая пять из шести матчей УПЛ проиграла.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Полесье», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Рух Львов
24 сентября 2025 -
18:00
Полесье
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
