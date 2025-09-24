Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рух – Полесье – 3:0. В одни ворота. Видео голов и обзор матча
Кубок Украины
Рух Львов
24.09.2025 18:00 – FT 3 : 0
Полесье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
24 сентября 2025, 21:06 |
1438
0

Рух – Полесье – 3:0. В одни ворота. Видео голов и обзор матча

Команды встретились в матче 1/16 финала Кубка Украины

24 сентября 2025, 21:06 |
1438
0
Рух – Полесье – 3:0. В одни ворота. Видео голов и обзор матча
ФК Рух

24 сентября в матче 1/16 финала Кубка Украины сошлись два представителя Премьер-лиги «Рух» и «Полесье».

Матч проходил на стадионе «Украина» во Львове».

На 30-й минуте гамбийский легионер «Руха» Фаал открыл счет матча.

Во втором тайме игроки «Полесья» вообще провалили игру. Сначала Бескоровайный отличился автоголом, а затем Ростислав Лях забил третий мяч в ворота житомирской команды.

Кубок Украины. 1/16 финала

Рух Львов – Полесье Житомир – 3:0

Голы: Фаал, 30, Безкоровайный, 63 (автогол), Лях, 73

Рух: Герета – Лях, Холод, Слюбик, Копина – Эдсон, Притула (Подгурский, 85), Рейляну (Слесарь, 60) – Клайвер (Рунич, 85), Фаал (Тутти, 85), Квасница (Алмазбеков, 68).

Полесье: Бущан – Михайличенко (Великан, 64), Сарапий, Бескоровайный, Кравченко – Йосефы (Андриевский, 46), Борел (Бабенко, 69), Шепелев (Леднев, 69) – Назаренко, Гайдучик (Филиппов, 64), Брагару.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Ростислав Лях (Рух Львов).
63’
ГОЛ ! Автогол забил Данило Бескоровайный (Полесье).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Бабукар Фаал (Рух Львов).
По теме:
Второй спарринг. Сборная Украины по футзалу снова обыграла команду Литвы
Олег ШАНДРУК: «Задача сейчас – сделать определенные выводы»
Козловский отблагодарил игроков Руха после разгрома Полесья в Кубке Украины
Рух Львов Полесье Житомир Рух - Полесье Кубок Украины по футболу видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики
Футбол | 24 сентября 2025, 19:45 6
Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики
Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики

Анатолий зарабатывает в команде больше других

Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»
Футбол | 24 сентября 2025, 12:06 18
Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»
Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»

Олег рассказал о разговоре с Григорием Суркисом после ЧМ-2006

Ницца – Рома. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Футбол | 24.09.2025, 20:33
Ницца – Рома. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Ницца – Рома. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Футбол | 24.09.2025, 14:10
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Почему Сергей Ребров должен уйти в отставку именно сейчас
Футбол | 24.09.2025, 10:10
Почему Сергей Ребров должен уйти в отставку именно сейчас
Почему Сергей Ребров должен уйти в отставку именно сейчас
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр УСИК: «У этого украинского боксера большое будущее»
Александр УСИК: «У этого украинского боксера большое будущее»
22.09.2025, 22:01
Бокс
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
24.09.2025, 04:01
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Форест принял важное и неожиданное решение по Зинченко
ОФИЦИАЛЬНО. Форест принял важное и неожиданное решение по Зинченко
23.09.2025, 15:38 4
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Не могу понять действия игроков Динамо. Второй гол вообще...»
ШОВКОВСКИЙ: «Не могу понять действия игроков Динамо. Второй гол вообще...»
22.09.2025, 19:05 8
Футбол
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Дембеле – лучший футболист мира!
22.09.2025, 23:59 10
Футбол
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
22.09.2025, 23:49 28
Футбол
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
Известна оценка Забарного за матч с Марселем
23.09.2025, 02:08 3
Футбол
Дерек Чисора выбрал боксера, который превзошел по силе Усика и Кличко
Дерек Чисора выбрал боксера, который превзошел по силе Усика и Кличко
23.09.2025, 00:08
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем