Рух – Полесье – 3:0. В одни ворота. Видео голов и обзор матча
Команды встретились в матче 1/16 финала Кубка Украины
24 сентября в матче 1/16 финала Кубка Украины сошлись два представителя Премьер-лиги «Рух» и «Полесье».
Матч проходил на стадионе «Украина» во Львове».
На 30-й минуте гамбийский легионер «Руха» Фаал открыл счет матча.
Во втором тайме игроки «Полесья» вообще провалили игру. Сначала Бескоровайный отличился автоголом, а затем Ростислав Лях забил третий мяч в ворота житомирской команды.
Кубок Украины. 1/16 финала
Рух Львов – Полесье Житомир – 3:0
Голы: Фаал, 30, Безкоровайный, 63 (автогол), Лях, 73
Рух: Герета – Лях, Холод, Слюбик, Копина – Эдсон, Притула (Подгурский, 85), Рейляну (Слесарь, 60) – Клайвер (Рунич, 85), Фаал (Тутти, 85), Квасница (Алмазбеков, 68).
Полесье: Бущан – Михайличенко (Великан, 64), Сарапий, Бескоровайный, Кравченко – Йосефы (Андриевский, 46), Борел (Бабенко, 69), Шепелев (Леднев, 69) – Назаренко, Гайдучик (Филиппов, 64), Брагару.
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
События матча
