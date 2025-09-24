Рух – Полесье – 3:0. В одни ворота. Видео голов и обзор матча

24 сентября в матче 1/16 финала Кубка Украины сошлись два представителя Премьер-лиги «Рух» и «Полесье».

Матч проходил на стадионе «Украина» во Львове».

На 30-й минуте гамбийский легионер «Руха» Фаал открыл счет матча.

Во втором тайме игроки «Полесья» вообще провалили игру. Сначала Бескоровайный отличился автоголом, а затем Ростислав Лях забил третий мяч в ворота житомирской команды.

Кубок Украины. 1/16 финала

Рух Львов – Полесье Житомир – 3:0

Голы: Фаал, 30, Безкоровайный, 63 (автогол), Лях, 73

Рух: Герета – Лях, Холод, Слюбик, Копина – Эдсон, Притула (Подгурский, 85), Рейляну (Слесарь, 60) – Клайвер (Рунич, 85), Фаал (Тутти, 85), Квасница (Алмазбеков, 68).

Полесье: Бущан – Михайличенко (Великан, 64), Сарапий, Бескоровайный, Кравченко – Йосефы (Андриевский, 46), Борел (Бабенко, 69), Шепелев (Леднев, 69) – Назаренко, Гайдучик (Филиппов, 64), Брагару.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча