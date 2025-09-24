Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Большая надежда. В Испании оценили игру Ваната, где Жирона создала сенсацию
Испания
24 сентября 2025, 20:45 |
Большая надежда. В Испании оценили игру Ваната, где Жирона создала сенсацию

Владислав помог каталонцам добыть ничью в Бильбао

Большая надежда. В Испании оценили игру Ваната, где Жирона создала сенсацию
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Вчера, 24 сентября, Атлетик Бильбао и каталонская Жирона провели матч шестого тура Чемпионата Испании по футболу 2025/26.

Встреча состоялась на стадионе Сан Мамес в Бильбао. Поединок завершился со счетом 1:1.

Украинский нападающий Владислав Ванат вышел в стартовом составе каталонцев, отыграл 86 минут и помог команде набрать второе очко в текущем сезоне Ла Лиги, неожиданно отобрав балы у басков.

Испанский портал Mundo Deportivo оценил игру футболиста сборной Украины в этой встрече.

«Единственный шанс, который был у Ваната, он упустил, промахнувшись мимо штанги Унаи Симона. Владислав остается большой надеждой в атаке каталонцев, и именно так его видит главный тренер Мичел в начале матчей», – отмечает портал.

Ванат провел свой третий матч за каталонский клуб, в его активе один гол.

По теме:
«Это невероятный результат». Тренер Жироны оценил матч Ла Лиги
Намек на чемпионство? Реал в 6-й раз в истории выиграл стартовые матчи лиги
Мадридский Реал при Хаби Алонсо выиграл все матчи в текущем сезоне
Жирона Атлетик Бильбао чемпионат Испании по футболу Ла Лига Владислав Ванат Атлетик - Жирона
Дмитрий Олейник Источник: Mundo Deportivo
Перший Серед Рівних
Сенсація прямо неймовірна.
