Большая надежда. В Испании оценили игру Ваната, где Жирона создала сенсацию
Владислав помог каталонцам добыть ничью в Бильбао
Вчера, 24 сентября, Атлетик Бильбао и каталонская Жирона провели матч шестого тура Чемпионата Испании по футболу 2025/26.
Встреча состоялась на стадионе Сан Мамес в Бильбао. Поединок завершился со счетом 1:1.
Украинский нападающий Владислав Ванат вышел в стартовом составе каталонцев, отыграл 86 минут и помог команде набрать второе очко в текущем сезоне Ла Лиги, неожиданно отобрав балы у басков.
Испанский портал Mundo Deportivo оценил игру футболиста сборной Украины в этой встрече.
«Единственный шанс, который был у Ваната, он упустил, промахнувшись мимо штанги Унаи Симона. Владислав остается большой надеждой в атаке каталонцев, и именно так его видит главный тренер Мичел в начале матчей», – отмечает портал.
Ванат провел свой третий матч за каталонский клуб, в его активе один гол.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
После ничьей в основное время победителя пришлось определять в серии 11-метровых ударов
«Верес» уступил столичному «Локомотиву»