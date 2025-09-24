Большая надежда. В Испании оценили игру Ваната, где Жирона создала сенсацию

Вчера, 24 сентября, Атлетик Бильбао и каталонская Жирона провели матч шестого тура Чемпионата Испании по футболу 2025/26.

Встреча состоялась на стадионе Сан Мамес в Бильбао. Поединок завершился со счетом 1:1.

Украинский нападающий Владислав Ванат вышел в стартовом составе каталонцев, отыграл 86 минут и помог команде набрать второе очко в текущем сезоне Ла Лиги, неожиданно отобрав балы у басков.

Испанский портал Mundo Deportivo оценил игру футболиста сборной Украины в этой встрече.

«Единственный шанс, который был у Ваната, он упустил, промахнувшись мимо штанги Унаи Симона. Владислав остается большой надеждой в атаке каталонцев, и именно так его видит главный тренер Мичел в начале матчей», – отмечает портал.

Ванат провел свой третий матч за каталонский клуб, в его активе один гол.