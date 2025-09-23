Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Рух Львов – Полесье Житомир. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
24.09.2025 18:00
Рух Львов – Полесье Житомир. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины

Поединок пройдет 24 сентября и начнется в 18:00

ФК Рух

В среду, 24 сентября, состоится матч 1/16 финала Кубка Украины «Рух» Львов – «Полесье» Житомир. Поединок пройдет во Львове на стадионе «Украина» и начнется в 18:00.

Рух Львов

«Рух» начал сезон с победы. Команда со счетом 2:0 обыграла новичка УПЛ СК «Полтава». Но затем «Рух» проиграл пять поединков подряд. В турнирной таблице УПЛ команда идет на последнем месте.

В предыдущем раунде Кубка Украины «Рух» встречался с аматорским клубом «Кормил». «Рух пропустил первым, но затем забил два мяча и вышел в следующий этап.

Полесье Житомир

«Полесье» стартовало в чемпионате победой над «Карпатами» 2:0. Затем подопечные Руслана Ротаня проиграли три поединка подряд. Ситуацию удалось исправить, и «Полесье» одержало победы в матчах с «Кривбассом» (1:0) и «Кудровкой» (2:0). Предыдущий раунд Кубка Украины «Полесье» пропускало, как и остальные участники еврокубков.

Интересные факты

В матчах УПЛ средняя результативность «Руха» составляет 0,67 гола за матч. «Полесье» забивает в среднем ровно один мяч за игру.

Личные встречи

В очных поединках «Полесье» пока не выигрывало. В четырех матчах две победы одержал «Рух». Еще две встречи завершились вничью.

Прогноз

Обе команды играют не очень результативно. Возможен вариант с тотал меньше 2,5 с коэффициентом 1,81.

24 сентября 2025 -
18:00
