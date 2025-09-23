В среду, 24 сентября, состоится поединок 1/16 финала Кубка Украины, в котором встретятся «Агротех» (Тышковка, Кировоградская область) и одесский «Черноморец».

Команды сыграют на стадионе в Тышковке. Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени.

Главный арбитр встречи назначен Зайцев Андрей Сергеевич из Донецкой области.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.

