Агротех – Черноморец. 1/16 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE
Команды сыграют на стадионе в Тышковке 24 сентября в 13:00 по киевскому времени
В среду, 24 сентября, состоится поединок 1/16 финала Кубка Украины, в котором встретятся «Агротех» (Тышковка, Кировоградская область) и одесский «Черноморец».
Команды сыграют на стадионе в Тышковке. Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главный арбитр встречи назначен Зайцев Андрей Сергеевич из Донецкой области.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.
Агротех – Черноморец. 1/16 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Алексис Макаллистер может покинуть «Ливерпуль»
Из еврокубков могут дисквалифицировать «Маккаби», их могут заменить киевляне