  4. Агротех – Черноморец. 1/16 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE
Кубок Украины
Агротех Тышковка
24.09.2025 13:00 - : -
Черноморец
23 сентября 2025, 15:55 | Обновлено 23 сентября 2025, 15:57
Агротех – Черноморец. 1/16 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE

Команды сыграют на стадионе в Тышковке 24 сентября в 13:00 по киевскому времени

ФК Черноморец Одесса

В среду, 24 сентября, состоится поединок 1/16 финала Кубка Украины, в котором встретятся «Агротех» (Тышковка, Кировоградская область) и одесский «Черноморец».

Команды сыграют на стадионе в Тышковке. Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главный арбитр встречи назначен Зайцев Андрей Сергеевич из Донецкой области.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.

Агротех – Черноморец. 1/16 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

