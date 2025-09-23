Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кубок Дэвиса. Сборная Украины узнает оппонента в плей-офф Мировой группы I
Кубок Дэвиса
23 сентября 2025, 12:59 | Обновлено 23 сентября 2025, 14:33
Кубок Дэвиса. Сборная Украины узнает оппонента в плей-офф Мировой группы I

В Лондоне 23 сентября в 13:00 состоится жеребьевка Кубка Дэвиса

Кубок Дэвиса. Сборная Украины узнает оппонента в плей-офф Мировой группы I
Davis Cup

Жеребьевка плей-офф Мировой группы I и II Кубка Дэвиса 2026 состоится в офисе ITF в Лондоне 23 сентября в 13:00 по киевскому времени.

В жеребьевке примут участие 52 сборные, которые сыграют в 26 матчах дома и на выезде, что состоятся в городах по всему миру либо 6–7 февраля, либо 7–8 февраля 2026 года. Выбор дат будет зависеть от хозяина противостояния.

Возможные соперники сборной Украины в плей-офф Мировой группы I:

  • Китай, Египет, Гонконг, Ливан, Литва, Люксембург, Мексика, Монако, Марокко, Новая Зеландия, Парагвай, Словения, Тунис.

Сборные-победители плей-офф Мировой группы I 2026 выступят в матчах Мировой группы I в сентябре вместе с командами, которые проиграют в 1-м раунде квалификации 2026.

Сборные, которые проиграют в плей-офф Мировой группы I 2026, и победители плей-офф Мировой группы II 2026 выступят в матчах Мировой группы II в сентябре. Те, кто проиграет в плей-офф Мировой группы II 2026, будут играть в соревнованиях региональной Группы III позже в течение года.

Полный состав участников плей-офф Мировой группы I и II 2026 был определен после завершения матчей Мировой группы I и II 2025 в воскресенье, 14 сентября.

В плей-офф Мировой группы I будут играть 13 сборных, которые проиграли свои матчи в Мировой группе I 2025, и 13 сборных, которые выиграли свои матчи в Мировой группе II 2025.

В плей-офф Мировой группы II будут играть 13 сборных, которые проиграли свои матчи в Мировой группе II 2025, и 13 сборных, которые поднялись из региональной Группы III 2025.

Жеребьевка состоится по следующему принципу: сеяная команда №1 будет в первой строке, №2 – во второй, №3 – в третьей и так далее до №6; команды с №14 по №26 будут определены случайным жеребом.

Посев команд основан на последнем рейтинге наций Кубка Дэвиса (15 сентября 2025).

Посев для жеребьевки плей-офф Мировой группы I и Мировой группы II

Кубок Дэвиса сборная Украины по теннису жеребьевка
Николай Степанов Источник: Davis Cup
