Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Дэвиса
17 сентября 2025, 16:14 |
0

Украина потеряла одно место в рейтинге. Что ждет сборную в Кубке Дэвиса?

Сине-желтые теперь 41-е, в феврале 2026 команда сыграет в плей-офф Первой Мировой группы

Сборная Украины по теннису

Мужская сборная Украины по теннису потеряла одную позицию в рейтинге наций, несмотря на победу над командой Доминиканской Республики в матчевом противостоянии Второй Мировой группы (4:0).

Теперь сине-желтые занимают 41-е место. В феврале 2026 года украинцы сыграют в плей-офф Первой Мировой группы.

Вместе с Украиной на этой стадии будут выступать 25 сборных. 12 команд, которые также выиграли свои матчи Второй Мировой группы, и 13 команд, которые проиграли в матчах Первой Мировой группы.

Сборные, проигравшие матчи Первой мировой группы: Израиль, Финляндия, Турция, Польша, Люксембург, Греция, Колумбия, Казахстан, Швейцария, Тунис, Португалия, Китайский Тайбэй, Босния и Герцеговина.

Сборные, победившие во Второй мировой группы: Украина, Румыния, Литва, Египет, Гонконг, Китай, Монако, Новая Зеландия, Словения, Марокко, Ливан, Парагвай, Мексика.

Сборная Украины при жеребьевке будет сеяной, поэтому следующим соперником сине-желтых будет одна из 13 несеяных команд:

  • 42. Египет
  • 43. Люксембург
  • 44. Монако
  • 45. Литва
  • 46. Марокко
  • 47. Мексика
  • 48. Новая Зеландия
  • 51. Тунис
  • 51. Ливан
  • 53. Гонконг
  • 59. Китай
  • 64. Словения
  • 65. Парагвай

С некоторыми сборными Украина раньше не встречалась, поэтому хозяев матча будет решать жребий. С Египтом, Монако и Ливаном придется играть на выезде, а с Литвой, Марокко и Тунисом – дома.

Рейтинг наций Кубка Дэвиса:

По теме:
Жеребьевка Кубка Дэвиса. С кем сыграет Италия? Определены пары 1/4 финала
Кубок Дэвиса. Определены все 8 сборных-участниц финального раунда
Испания без Алькараса совершила суперкамбек и вышла в финальный этап КД
