Украина потеряла одно место в рейтинге. Что ждет сборную в Кубке Дэвиса?

Мужская сборная Украины по теннису потеряла одную позицию в рейтинге наций, несмотря на победу над командой Доминиканской Республики в матчевом противостоянии Второй Мировой группы (4:0).

Теперь сине-желтые занимают 41-е место. В феврале 2026 года украинцы сыграют в плей-офф Первой Мировой группы.

Вместе с Украиной на этой стадии будут выступать 25 сборных. 12 команд, которые также выиграли свои матчи Второй Мировой группы, и 13 команд, которые проиграли в матчах Первой Мировой группы.

Сборные, проигравшие матчи Первой мировой группы: Израиль, Финляндия, Турция, Польша, Люксембург, Греция, Колумбия, Казахстан, Швейцария, Тунис, Португалия, Китайский Тайбэй, Босния и Герцеговина.

Сборные, победившие во Второй мировой группы: Украина, Румыния, Литва, Египет, Гонконг, Китай, Монако, Новая Зеландия, Словения, Марокко, Ливан, Парагвай, Мексика.

Сборная Украины при жеребьевке будет сеяной, поэтому следующим соперником сине-желтых будет одна из 13 несеяных команд:

42. Египет

43. Люксембург

44. Монако

45. Литва

46. Марокко

47. Мексика

48. Новая Зеландия

51. Тунис

51. Ливан

53. Гонконг

59. Китай

64. Словения

65. Парагвай

С некоторыми сборными Украина раньше не встречалась, поэтому хозяев матча будет решать жребий. С Египтом, Монако и Ливаном придется играть на выезде, а с Литвой, Марокко и Тунисом – дома.

Рейтинг наций Кубка Дэвиса: