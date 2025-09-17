Украина потеряла одно место в рейтинге. Что ждет сборную в Кубке Дэвиса?
Сине-желтые теперь 41-е, в феврале 2026 команда сыграет в плей-офф Первой Мировой группы
Мужская сборная Украины по теннису потеряла одную позицию в рейтинге наций, несмотря на победу над командой Доминиканской Республики в матчевом противостоянии Второй Мировой группы (4:0).
Теперь сине-желтые занимают 41-е место. В феврале 2026 года украинцы сыграют в плей-офф Первой Мировой группы.
Вместе с Украиной на этой стадии будут выступать 25 сборных. 12 команд, которые также выиграли свои матчи Второй Мировой группы, и 13 команд, которые проиграли в матчах Первой Мировой группы.
Сборные, проигравшие матчи Первой мировой группы: Израиль, Финляндия, Турция, Польша, Люксембург, Греция, Колумбия, Казахстан, Швейцария, Тунис, Португалия, Китайский Тайбэй, Босния и Герцеговина.
Сборные, победившие во Второй мировой группы: Украина, Румыния, Литва, Египет, Гонконг, Китай, Монако, Новая Зеландия, Словения, Марокко, Ливан, Парагвай, Мексика.
Сборная Украины при жеребьевке будет сеяной, поэтому следующим соперником сине-желтых будет одна из 13 несеяных команд:
- 42. Египет
- 43. Люксембург
- 44. Монако
- 45. Литва
- 46. Марокко
- 47. Мексика
- 48. Новая Зеландия
- 51. Тунис
- 51. Ливан
- 53. Гонконг
- 59. Китай
- 64. Словения
- 65. Парагвай
С некоторыми сборными Украина раньше не встречалась, поэтому хозяев матча будет решать жребий. С Египтом, Монако и Ливаном придется играть на выезде, а с Литвой, Марокко и Тунисом – дома.
Рейтинг наций Кубка Дэвиса:
