Источник: Карпаты может возглавить бывший тренер Шахтера

Львовские «Карпаты» могут скоро сменить тренера.

По информации источника, в клубе обсуждается кандидатура Игоря Йовичевича, который может заменить Владимира Лупашко. Интересно, что сторонником идеи в назначении Игоря является Григорий Козловский, он даже лично контактировал с Йовичевичем, чтобы предложить должность главного тренера.

Клуб также обращался и к Юрию Беньо — бывшему помощнику Игоря. Йовичевич взял время на размышления и не дал окончательного ответа.

Йовичевич является бывшим игроком «Карпат», который также в свое время уже тренировал клуб в 2015 году. В Украине хорват также известен по работе с «Шахтером» и «Днепром-1».

«Львы» в турнирной таблице УПЛ занимают 11 место с 7 очками. Команда недавно прекратила выступления в Кубке Украины 2025/26, проиграв в 1/16 финала «Буковине».