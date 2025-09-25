Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
25 сентября 2025, 00:25 |
Источник: Карпаты может возглавить бывший тренер Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Йовичевич

Львовские «Карпаты» могут скоро сменить тренера.

По информации источника, в клубе обсуждается кандидатура Игоря Йовичевича, который может заменить Владимира Лупашко. Интересно, что сторонником идеи в назначении Игоря является Григорий Козловский, он даже лично контактировал с Йовичевичем, чтобы предложить должность главного тренера.

Клуб также обращался и к Юрию Беньо — бывшему помощнику Игоря. Йовичевич взял время на размышления и не дал окончательного ответа.

Йовичевич является бывшим игроком «Карпат», который также в свое время уже тренировал клуб в 2015 году. В Украине хорват также известен по работе с «Шахтером» и «Днепром-1».

«Львы» в турнирной таблице УПЛ занимают 11 место с 7 очками. Команда недавно прекратила выступления в Кубке Украины 2025/26, проиграв в 1/16 финала «Буковине».

Игор Йовичевич Карпаты Львов Григорий Козловский назначение тренера Владислав Лупашко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Игорь Бурбас
Lesovij7
Тільки в Україні можливо щоб президент одного клуба пропонував тренера іншому клубу
MaximusOne
Ще той хитрий жук... слабкий тренер, але хороший мотиватор. Фанам Йовічевіча просто скажу що щось його "тренерський талант" ніде не засіяв, після того як він покинув Шахтар. 
Vbolivalnyk-Peter
Це було би просто ідеально!!!
