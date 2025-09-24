Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
24 сентября 2025, 23:45 |
Источник: в футболиста Динамо летели яйца с трибун в матче с Александрией

Киевляне упустили победу в матче с УПЛ

ФК Динамо. Владислав Бленуце

В понедельник, 22 сентября, состоялся матч шестого тура УПЛ, в котором встретились киевское «Динамо» и «Александрия». Поединок завершился со счетом 2:2.

По информации украинского журналиста Владимира Зверева, болельщики на трибунах критически отнеслись к новичку киевлян Владиславу Бленуце. Полиция общалась с фанатами, которые были на трибунах, чтобы успокоить ситуацию. Грозила дисквалификация стадиона.

Ранее сообщалось, что после завершения матча наставник «бело-синих» Александр Шовковский раскритиковал игроков атаки из-за нереализованных моментов – особенно досталось Владиславу Бленуце и Эдуардо Герреро.

Дмитрий Олейник Источник: Профутбол Digital
