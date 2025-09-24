Источник: в футболиста Динамо летели яйца с трибун в матче с Александрией

В понедельник, 22 сентября, состоялся матч шестого тура УПЛ, в котором встретились киевское «Динамо» и «Александрия». Поединок завершился со счетом 2:2.

По информации украинского журналиста Владимира Зверева, болельщики на трибунах критически отнеслись к новичку киевлян Владиславу Бленуце. Полиция общалась с фанатами, которые были на трибунах, чтобы успокоить ситуацию. Грозила дисквалификация стадиона.

Ранее сообщалось, что после завершения матча наставник «бело-синих» Александр Шовковский раскритиковал игроков атаки из-за нереализованных моментов – особенно досталось Владиславу Бленуце и Эдуардо Герреро.