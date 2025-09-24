Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ШОВКОВСКИЙ: «Что пытался сделать этот игрок Динамо? Он мне не объяснил»
Украина. Премьер лига
ШОВКОВСКИЙ: «Что пытался сделать этот игрок Динамо? Он мне не объяснил»

Тренер не понимает действий Тараса Михавка в матче с «Александрией»

В понедельник, 22 сентября, прошел матч шестого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились киевское «Динамо» и «Александрия».

Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 2:2.

После завершения этого матча наставник киевлян Александр Шовковский раскритиковал действия Тараса Михавка в момент с пропущенным голом на 86-й минуте.

«Мы сделали им подарок. Я даже представить не могу, что происходило, что хотел сделать Тарас Михавко, когда просто отдал мяч. Я спросил его, но он не объяснил мне, что хотел сделать», – сказал Шовковский.

Динамо Киев Александр Шовковский чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Динамо - Александрия
Дмитрий Олейник
batistuta
Цей мажор на контору грає, пател!
