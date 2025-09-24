ШОВКОВСКИЙ: «Что пытался сделать этот игрок Динамо? Он мне не объяснил»

В понедельник, 22 сентября, прошел матч шестого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились киевское «Динамо» и «Александрия».

Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После завершения этого матча наставник киевлян Александр Шовковский раскритиковал действия Тараса Михавка в момент с пропущенным голом на 86-й минуте.

«Мы сделали им подарок. Я даже представить не могу, что происходило, что хотел сделать Тарас Михавко, когда просто отдал мяч. Я спросил его, но он не объяснил мне, что хотел сделать», – сказал Шовковский.