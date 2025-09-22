Марсель забил гол в ворота ПСЖ в Лиге 1 на Велодроме впервые с 2017 года

В матче 5-го тура французской Лиги 1 «Марсель» дома победил «ПСЖ» со счетом 1:0.

Эта победа стала для марсельцев первой над парижанами в Лиге 1 с 2011 года на домашней арене.

«Марсель» забил гол в ворота «ПСЖ» на «Велодроме в матче Лиги 1 впервые с 22 октября 2017 года (Флориан Товен).

Найеф Агерд забил самый быстрый гол (5 мин) за «Марсель» в официальных матчах против «ПСЖ» со времен Марка Бердоля (7 апреля 1979 года – 2 мин).

Маркиньос вышел на второе место по количеству сыгранных классических матчей «Марсель» – «ПСЖ»:

30 – Стив Манданда (Франция)

23 – Маркиньос (Бразилия)

22 – Марко Верратти (Италия)

Илья Забарный сыграл 5-й матч за «ПСЖ» во всех турнирах.

Joueurs les plus capés du classique en compétition officielle :



- 🇫🇷 Steve Mandanda 30 matchs

- 🇧🇷 MARQUINHOS 23 matchs

- 🇮🇹 Marco Verratti 22 matchs #OMPSG — Stats Foot (@Statsdufoot) September 22, 2025