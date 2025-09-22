ВИДЕО. Он вручит Золотой мяч. Как выглядит легенда: Роналдиньо уже в Шатле
Легендарный бразилец станет ключевым участником церемонии
22 сентября в парижском театре Шатле проходит церемония вручения Золотого мяча 2025.
Легендарный бразильский экс-футболист Роналдиньо прибыл на церемонию.
Сообщает, что бразилец вручит победителю главную индивидуальную награду.
Ronaldinho is in Paris! 🤙😍#ballondor pic.twitter.com/bnoVa7qbGR— Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025
