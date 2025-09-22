22 сентября в парижском театре Шатле проходит церемония вручения Золотого мяча 2025.

Легендарный бразильский экс-футболист Роналдиньо прибыл на церемонию.

Сообщает, что бразилец вручит победителю главную индивидуальную награду.

ВИДЕО. Он вручит Золотой мяч. Как выглядит легенда: Роналдиньо уже в Шатле