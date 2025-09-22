Где Забарный? Энрике выбрал центральных защитников на матч ПСЖ – Марсель

В понедельник, 22 сентября, состоится матч пятого тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Марсель» и ПСЖ. Команды сыграют на стадионе «Orange Vélodrome» в Марселе, встреча начнется в 21:00 по киевскому времени.

По информации авторитетного издания Le Parisien, защитник сборной Украины Илья Забарный начнет этот поединок со скамейки запасных. Наставник ПСЖ Луис Энрике продолжает доверять паре Маркиньос – Уильян Пачо – именно эти футболисты играли в предыдущем матче Лиги чемпионов против итальянской «Аталанты» (4:0).

На данном этапе Забарный и еще один защитник, Лукас Бералдо, будут получать игровое время в Кубке Франции или выходить на замену в чемпионате.

Главные проблемы ПСЖ связаны с линией атаки, где из-за травм тренерский штаб потерял сразу несколько ведущих игроков – в лазарете находятся вингеры Усман Дембеле, Дезире Дуэ и Бредли Барколя. Ожидается, что вместо них сыграют Хвича Кварацхелия, Ли Кан Ин и Гонсалу Рамуш.

ПСЖ набрал 12 баллов из 12 возможных и занимает первое место в турнирной таблице. «Марсель» разместился на восьмой позиции, в активе клуба – шесть очков.

Ориентировочный состав ПСЖ и Марселя на матч пятого тура Лиги 1: