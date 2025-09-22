Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где Забарный? Энрике выбрал центральных защитников на матч ПСЖ – Марсель
Франция
22 сентября 2025, 13:35 |
991
3

Где Забарный? Энрике выбрал центральных защитников на матч ПСЖ – Марсель

Парижский клуб сыграет против «Марселя» в поединке пятого тура чемпионата Франции

22 сентября 2025, 13:35 |
991
3
Где Забарный? Энрике выбрал центральных защитников на матч ПСЖ – Марсель
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В понедельник, 22 сентября, состоится матч пятого тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Марсель» и ПСЖ. Команды сыграют на стадионе «Orange Vélodrome» в Марселе, встреча начнется в 21:00 по киевскому времени.

По информации авторитетного издания Le Parisien, защитник сборной Украины Илья Забарный начнет этот поединок со скамейки запасных. Наставник ПСЖ Луис Энрике продолжает доверять паре Маркиньос – Уильян Пачо – именно эти футболисты играли в предыдущем матче Лиги чемпионов против итальянской «Аталанты» (4:0).

На данном этапе Забарный и еще один защитник, Лукас Бералдо, будут получать игровое время в Кубке Франции или выходить на замену в чемпионате.

Главные проблемы ПСЖ связаны с линией атаки, где из-за травм тренерский штаб потерял сразу несколько ведущих игроков – в лазарете находятся вингеры Усман Дембеле, Дезире Дуэ и Бредли Барколя. Ожидается, что вместо них сыграют Хвича Кварацхелия, Ли Кан Ин и Гонсалу Рамуш.

ПСЖ набрал 12 баллов из 12 возможных и занимает первое место в турнирной таблице. «Марсель» разместился на восьмой позиции, в активе клуба – шесть очков.

Ориентировочный состав ПСЖ и Марселя на матч пятого тура Лиги 1:

По теме:
Букмекеры выбрали фаворита на получение Золотого мяча 2025
Церемония вручения Золотого мяча 2025. Текстовая трансляция
Херонимо РУЛЬИ: «Против нас сыграет лучший ПСЖ в истории»
чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Марсель Марсель - ПСЖ ПСЖ Илья Забарный Лукас Бералдо Маркиньос Уильян Пачо Луис Энрике Дезире Дуэ Усман Дембеле Брэдли Баркола Ли Кан Ин Хвича Кварацхелия Гонсалу Рамуш
Николай Титюк Источник: Le Parisien
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Репетиция перед стартом ЧМ. Украина U-20 проиграла спарринг Австралии U-20
Футбол | 22 сентября 2025, 10:09 3
Репетиция перед стартом ЧМ. Украина U-20 проиграла спарринг Австралии U-20
Репетиция перед стартом ЧМ. Украина U-20 проиграла спарринг Австралии U-20

У сине-желтой команды голы забили Кирилл Дигтярь и Даниил Кревсун

Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
Другие виды | 21 сентября 2025, 15:37 50
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях
Прыжки в высоту. Магучих поделила третье место на ЧМ в дождливых условиях

Юлия Левченко заняла 5-е место, также с результатом 1,97 м

Матч Оболонь – Карпаты прерван. Известна причина
Футбол | 22.09.2025, 13:37
Матч Оболонь – Карпаты прерван. Известна причина
Матч Оболонь – Карпаты прерван. Известна причина
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
Бокс | 22.09.2025, 04:45
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
ФРОЧ: «Кличко полтора года просидел на диване и все равно его уложил»
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
Другие виды | 21.09.2025, 19:35
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
Дождевая медаль Магучих и падение 42-летнего рекорда. Как прошел 9 день ЧМ
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
KIEWADIM
Забарного взяли на перспективу, и потихоньку будут подпускать к основе
Ответить
+1
Nordenus
Да уж, печально... и нафига они его тогда покупали за такие деньги...
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Burevestnik
ну і добре, відпочине після Борнмута, де грав всі матчі, за винятком після двох попереджень або вилучення. 
Ответить
0
Популярные новости
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
ВИДЕО. В первом матче с Моуриньо. Судаков забил дебютный гол за Бенфику
20.09.2025, 21:02 23
Футбол
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Результаты матчей
21.09.2025, 17:17
Теннис
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
ФОТО. Зинченко закатил мяч в свои ворота в матче АПЛ
20.09.2025, 18:10 21
Футбол
Украинский боксер бросил вызов Уайлдеру: «Это мое время»
Украинский боксер бросил вызов Уайлдеру: «Это мое время»
20.09.2025, 12:58 6
Бокс
Алиев отреагировал на попытку побега Рудько за границу: «Не смешно»
Алиев отреагировал на попытку побега Рудько за границу: «Не смешно»
21.09.2025, 08:52 5
Футбол
ФОТО. Судаков удивил заявлением после дебютного гола за Бенфику
ФОТО. Судаков удивил заявлением после дебютного гола за Бенфику
21.09.2025, 08:03 4
Футбол
Страстный Рим и шанс Довбика: Рома обыграла Лацио в Дерби делла Капитале
Страстный Рим и шанс Довбика: Рома обыграла Лацио в Дерби делла Капитале
21.09.2025, 15:28 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем